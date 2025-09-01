En vivo

Sociedad

Detuvieron a cuatro adolescentes por cometer una entradera en Villa Pueyrredón

Los implicados fueron trasladados al Instituto Inchausti en calidad de comunicados.

01/09/2025 | 18:39Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a cuatro adolescentes por cometer una entradera en Villa Pueyrredón

Cuatro adolescentes, tres de 16 y otro de 17 años, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad, acusados de cometer una entradera en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, donde maniataron y golpearon al dueño del domicilio.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió durante la madrugada del 16 de julio cuando los presuntos delincuentes ingresaron por la fuerza a la finca del damnificado, a quien agredieron con el objetivo de que entregue elementos de valor y dinero, para luego escapar en un Volkswagen Virtus blanco.

En este contexto, agentes de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad iniciaron la pesquisa, lograron identificar a los implicados -todos menores de edad- y hallaron el auto sustraído días en el partido bonaerense de Vicente López.

El Juzgado Nacional de Menores N°6 ordenó allanamientos en diferentes viviendas de Tres de Febrero y San Martín, los cuales se concretaron el 28 de julio en las localidades de Villa Raffo y Villa Lynch, donde fueron detenidos dos adolescentes de 17 años.

En uno de los operativos, un involucrado intentó escapar por los techos, pero los uniformados lo redujeron, al tiempo que se incautaron perfumes y objetos reconocidos por el propietario de la vivienda, así como también prendas de vestir utilizadas por los ladrones.

Sin embargo, el 27 de agosto se efectuaron otros dos procedimientos en Villa Devoto y Villa Lynch, en los que dos menores de 16 y 17 años quedaron bajo arresto, al tiempo que se confiscaron prendas vinculadas al asalto y teléfonos celulares.

Todos los supuestos malhechores fueron imputados por robo automotor, robo a mano armada, privación ilegítima de la libertad y lesiones, en tanto que se las autoridades determinaron su traslado al Instituto Inchausti en calidad de comunicados.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Villa Pueyrredón?
Cuatro adolescentes fueron detenidos por cometer una entradera en un domicilio.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente ocurrió durante la madrugada del 16 de julio.

¿Cómo ingresaron los delincuentes?
Los delincuentes ingresaron por la fuerza en la finca del damnificado.

¿Qué hicieron los adolescentes?
Maniataron y golpearon al dueño de casa para robarle.

¿Qué les sucedió a los detenidos?
Fueron imputados y trasladados al Instituto Inchausti en calidad de comunicados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

