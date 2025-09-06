Detienen a una colombiana en CABA por robar bajo la modalidad de viuda negra

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en el Barrio Rodrigo Bueno a una mujer de nacionalidad colombiana, por robar bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

La mujer, de 28 años, es hermana de “Heidi”, quien semanas atrás también fue capturada cuando intentaba fugarse hacia Bolivia, tras ser acusada de múltiples robos cometidos bajo la misma modalidad.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento, que estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos Norte, se concretó en un domicilio de Violeta Parra al 1700, donde tras tareas de vigilancia se logró individualizar a la sospechosa y proceder a su detención, verificando en la requisa personal que llevaba consigo joyas de oro y dos teléfonos celulares.

En el procedimiento se incautaron más dispositivos móviles, tarjetas de memoria, chips telefónicos, dinero en moneda extranjera, un inhibidor de señal, prendas de vestir, perfumes y pastillas de Zolpidem, entre otros elementos de interés para la causa.

La investigación tuvo su origen en julio, cuando un hombre de 37 años denunció que había conocido a una mujer a través de una aplicación de citas y que, tras encontrarse en una pizzería y dirigirse luego a su domicilio, quedó dormido después de consumir bebidas alcohólicas, para despertar al día siguiente y descubrir que le habían robado joyas de oro, dinero en efectivo en distintas monedas, un teléfono celular, una notebook y otros bienes personales.

En paralelo, los investigadores lograron dar con la acusada a partir de la reciente detención de tres hombres por un robo automotor, constatándose que uno de ellos convivía con “Heidi”, lo que permitió enlazar las distintas pesquisas y arribar al domicilio de la hermana ahora detenida.

En este caso, interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo del Dr. Pablo De Simoni, que avaló la detención y dispuso las medidas de rigor correspondientes.