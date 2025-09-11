En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detienen a un hombre en Palermo por intentar robar auto con inhibidor de señal

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cerviño y Paunero, donde un transeúnte alertó a un efectivo de la Comisaría Vecinal 14C.

11/09/2025 | 13:26Redacción Cadena 3

FOTO: Detienen a un hombre en Palermo por intentar robar auto con inhibidor de señal

Un hombre de nacionalidad colombiana de 54 años fue detenido por intentar robar un auto con inhibidor de señal, en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cerviño y Paunero, donde un transeúnte alertó a un efectivo de la Comisaría Vecinal 14C sobre el sospechoso, que había intentado abrir un Citroën C3 Aircross blanco perteneciente a una mujer de 76 años.

El imputado, al ser descubierto por los agentes, emprendió la fuga, pero fue interceptado y reducido en el lugar del episodio mencionado anteriormente.

En su poder se secuestró un morral negro que contenía un inhibidor de señal, y el caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, a cargo del Dr. Ángel Gómez Maiorano, que labró actuaciones por tentativa de hurto.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre de nacionalidad colombiana de 54 años.

¿Qué intentó hacer? Intentó robar un auto utilizando un inhibidor de señal.

¿Dónde ocurrió el hecho? En la intersección de las calles Cerviño y Paunero, en Palermo.

¿Quién alertó a la policía? Un transeúnte que observó al sospechoso.

¿Cuál fue el resultado del intento de robo? El hombre fue detenido y el caso fue derivado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho