Detienen a un hombre en Palermo por intentar robar auto con inhibidor de señal
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cerviño y Paunero, donde un transeúnte alertó a un efectivo de la Comisaría Vecinal 14C.
11/09/2025 | 13:26Redacción Cadena 3
Un hombre de nacionalidad colombiana de 54 años fue detenido por intentar robar un auto con inhibidor de señal, en el barrio porteño de Palermo.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cerviño y Paunero, donde un transeúnte alertó a un efectivo de la Comisaría Vecinal 14C sobre el sospechoso, que había intentado abrir un Citroën C3 Aircross blanco perteneciente a una mujer de 76 años.
El imputado, al ser descubierto por los agentes, emprendió la fuga, pero fue interceptado y reducido en el lugar del episodio mencionado anteriormente.
En su poder se secuestró un morral negro que contenía un inhibidor de señal, y el caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, a cargo del Dr. Ángel Gómez Maiorano, que labró actuaciones por tentativa de hurto.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre de nacionalidad colombiana de 54 años.
¿Qué intentó hacer? Intentó robar un auto utilizando un inhibidor de señal.
¿Dónde ocurrió el hecho? En la intersección de las calles Cerviño y Paunero, en Palermo.
¿Quién alertó a la policía? Un transeúnte que observó al sospechoso.
¿Cuál fue el resultado del intento de robo? El hombre fue detenido y el caso fue derivado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9.
[Fuente: Noticias Argentinas]