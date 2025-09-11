FOTO: Detienen a un hombre en Palermo por intentar robar auto con inhibidor de señal

Un hombre de nacionalidad colombiana de 54 años fue detenido por intentar robar un auto con inhibidor de señal, en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cerviño y Paunero, donde un transeúnte alertó a un efectivo de la Comisaría Vecinal 14C sobre el sospechoso, que había intentado abrir un Citroën C3 Aircross blanco perteneciente a una mujer de 76 años.

El imputado, al ser descubierto por los agentes, emprendió la fuga, pero fue interceptado y reducido en el lugar del episodio mencionado anteriormente.

En su poder se secuestró un morral negro que contenía un inhibidor de señal, y el caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, a cargo del Dr. Ángel Gómez Maiorano, que labró actuaciones por tentativa de hurto.