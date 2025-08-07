FOTO: Detienen a tres por robar 33 cabras y amenazar a la policía en Río Negro

Dos hombres y una mujer fueron imputados por viajar con cabras y ovejas sin habilitación, en la provincia de Río Negro, al tiempo que uno de ellos se le atribuyen presuntas amenazas contra un funcionario judicial.

El Ministerio Público Fiscal local indicó que el primero de los acontecimientos ocurrió el 16 de diciembre de 2024, cuando efectivos de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro detuvo la marcha de un camión modelo Chevrolet que circulaba con 17 ovinos y 16 caprinos sin la autorización pertinente en la ruta N°23.

El rodado era manejado por uno de los señalados, mientras que también viajaban los otros dos implicados.

Al día siguiente, un acusado increpó a un Oficial Principal en las instalaciones de la fuerza de seguridad con la intención de que le devuelvan los elementos incautados durante el procedimiento y lo amenazó de muerte.

La Justicia de Garantías se basó en los ilícitos mencionados por los artículos 45, 46 y 167 inciso 4 del Código Penal para formular los cargos por abiegato agravado y amenazas coactivas por haber sido cometidos contra el policial.

En tanto, el magistrado interviniente imputó a la mujer y al otro implicado por considerarlos partícipes secundarios de abiegato agravado, de acuerdo al artículo 167,4 de la ley.

El juez dispuso un plazo de cuatro meses y estableció medidas cautelares.

"Me están acusando de algo que no hice", manifestó uno de los sindicados en la audiencia realizada este jueves.