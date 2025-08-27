FOTO: Detienen a mamá de Ayelen Paleo por red de trata en Rosario y otras provincias.

En un operativo de gran escala desarrollado simultáneamente en varias provincias del país, fue detenida Elizabeth Rodrigo (62), madre de la reconocida vedette y bailarina Ayelén Paleo, por su presunta participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y que tenía nexos en la ciudad de Rosario.

La investigación, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado y la Dirección de Investigaciones Trata de Personas y Operaciones Complejas, se inició en noviembre de 2024 tras una denuncia de una mujer que afirmó haber sido captada con la promesa de un empleo de limpieza.

Según las autoridades, la organización criminal estaba bien estructurada y sus integrantes tenían roles específicos:

Elizabeth Rodrigo era identificada como la encargada de la "logística y fotografía". En allanamientos en su domicilio particular en la avenida Rivadavia al 6100 de la Ciudad de Buenos Aires, se incautaron elementos clave para la investigación: dos cámaras fotográficas, una computadora, dos notebooks, ocho teléfonos celulares, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica y un contrato de autorización para publicar imágenes en la plataforma Platynum.

Noelia Elizabeth Ávalos (42), considerada la "jefa financista", operaba desde su casa en Berazategui, que funcionaba como un call center con diez teléfonos celulares desde donde se gestionaban los contactos con clientes vía WhatsApp y se derivaban a las víctimas a distintos prostíbulos.

Carlos Alberto Molina (62) actuaba como "socio" y regenteaba tres departamentos en Santa Rosa, La Pampa, que eran utilizados para la explotación sexual. En su domicilio se encontraron contratos de locación, una importante suma en dólares y euros, teléfonos y otros elementos.

Noelia Macarena Lacuadra (29) fue aprehendida por su rol como "desarrolladora web", encargada de crear y mantener los perfiles en plataformas de servicios sexuales.

El modus operandi consistía en captar a mujeres en situación de vulnerabilidad económica, ofreciéndoles falsos empleos como empleadas domésticas. Una vez engañadas, eran trasladadas cada 10 o 15 días en micros de larga distancia entre las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe (específicamente en las ciudades de Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario) para evitar ser detectadas.

A las víctimas se les obligaba a pagar $90.000 por un book de fotos que luego era publicado en sitios web como Platynum y Skokka. La organización controlaba todas las publicaciones y los encuentros, exigiendo a las mujeres que entregaran el 90% del dinero obtenido por cada servicio sexual. Si se demoraban en los pagos, eran amenazadas de muerte.

Un análisis financiero de dos cuentas de Mercado Libre utilizadas por la banda reveló que una movía alrededor de $5.6 millones mensuales y la otra casi $7 millones, lo que evidencia los cuantiosos ingresos ilícitos que generaba la organización.

El operativo, autorizado por los jueces intervinientes, incluyó 15 allanamientos simultáneos en varias ubicaciones.

Como resultado, se logró el rescate de 12 mujeres de entre 22 y 45 años, quienes recibieron contención y asistencia por parte de la Dirección de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas.

Vínculo con Ayelén Paleo

Elizabeth Rodrigo no solo es investigada por su presunta participación en la red de trata, sino que también es la madre de Ayelén Paleo, una vedette y actriz de 34 años que ha ganado notoriedad en el ambiente del espectáculo. En sus redes sociales, Rodrigo se presenta como martillera pública, corredora inmobiliaria y fotógrafa.

Ayelén Paleo, quien tiene una significativa presencia en Instagram y ha participado de obra teatrales (mayormente “teatro de revista”), no se ha pronunciado públicamente sobre la detención de su madre. En el pasado, la bailarina ha expresado públicamente su cariño hacia Rodrigo, compartiendo fotos y mensajes afectuosos en fechas especiales.

Los detenidos fueron imputados por el delito de "trata de personas" (artículo 145 bis del Código Penal), que prevé penas de entre 4 y 8 años de prisión para quienes "ofrezcan, capten, trasladen, reciban o acojan personas con fines de explotación".

El juzgado de garantías interviniente ya otorgó el traslado de Elizabeth Rodrigo desde CABA y de Carlos Alberto Molina desde La Pampa hacia la provincia de Buenos Aires, donde continuarán las actuaciones judiciales.