Detienen a hombre por explotación sexual y tatuajes en genitales de víctimas
La Policía secuestró una máquina de tatuajes y otros elementos que refuerzan la acusación.
30/08/2025 | 15:06Redacción Cadena 3
FOTO: Detienen a hombre por explotación sexual y tatuajes en genitales de víctimas
Un hombre de 40 años fue detenido en Mar del Plata en el marco de una investigación por explotación sexual, donde las víctimas eran sometidas a consumir drogas, sufrían agresiones físicas y tatuajes con las iniciales del acusado en zonas íntimas.
Según información del portal El Doce, el caso salió a la luz el 11 de julio, cuando una denuncia anónima al 911 alertó sobre la explotación de al menos tres mujeres, identificadas como C.A., L.P. y L. Durante un operativo policial, una joven de 23 años fue rescatada y el sospechoso quedó detenido.
Según la investigación, el hombre reclutaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, las inducía al consumo de drogas y las obligaba a prostituirse.
Para organizar los encuentros con clientes utilizaba la aplicación Telegram, y trasladaba a las víctimas en su camioneta Volkswagen Amarok a distintos hoteles y viviendas particulares de la ciudad.
Los testimonios de las mujeres revelaron prácticas de extrema violencia: cortes con armas blancas, quemaduras en las muñecas, pérdida de piezas dentales y la obligación de llevar tatuajes con las iniciales “F” o “FU” en la pelvis, la oreja y otras zonas sensibles del cuerpo, como marca de sometimiento.
En los allanamientos, la Policía secuestró una máquina de tatuajes y otros elementos que refuerzan la acusación.
Finalmente, la causa continúa en manos de la Justicia, que busca determinar si existen más víctimas vinculadas a esta red de explotación.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Se detuvo a un hombre por explotación sexual y tatuajes en genitales de víctimas.
¿Quién fue detenido? Un hombre de 40 años fue arrestado en Mar del Plata.
¿Cuándo salió el caso a la luz? El 11 de julio, tras una denuncia anónima al 911.
¿Dónde se produjeron los hechos? En Mar del Plata, durante operativos en hoteles y viviendas particulares.
¿Cómo se operaba? Se utilizó la aplicación Telegram y un vehículo para trasladar a las víctimas.
[Fuente: Noticias Argentinas]