Detienen a hombre buscado desde 2016 por abuso sexual en Parque Patricios
El sujeto fue atrapado cuando salía del edificio en el que vivía, en Alberti al 1800.
02/09/2025 | 08:46Redacción Cadena 3
FOTO: Detienen a hombre buscado desde 2016 por abuso sexual en Parque Patricios
Un hombre que estaba acusado por violación y era buscado desde 2016 fue finalmente detenido en el barrio porteño de Parque Patricios.
El pasado 12 de agosto personal de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la Policía de la Ciudad recibió el oficio judicial para establecer el domicilio actual y la detención del acusado.
En menos de dos semanas, los detectives lograron dar con el sujeto, a quien detuvieron cuando salía del edificio en el que vivía, en Alberti al 1800.
El imputado fue trasladado a la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad y puesto a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18, presidido por el Dr. Domingo Luis Altieri, que solicitó la captura.
Se trata de una causa iniciada el 4 de noviembre de 2016 sobre abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, que en su etapa instructora tramitó el Juzgado en lo Criminal y Correccional 5, por ante la Secretaría 110.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre buscado por abuso sexual desde 2016. ¿Dónde ocurrió la detención? En Parque Patricios, Buenos Aires. ¿Cuándo fue la detención? Se detuvo al hombre tras recibir el oficio judicial el 12 de agosto. ¿Qué autoridade realizó la detención? La División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la Policía de la Ciudad. ¿Cuál fue el motivo de la búsqueda? Se trató de una causa por abuso sexual agravado iniciada en 2016.
[Fuente: Noticias Argentinas]