Detienen a hombre acusado de abusar de su hija en Córdoba
Previamente, los médicos sospecharon de una apendicitis y decidieron operarla de urgencia.
09/08/2025 | 15:48Redacción Cadena 3
Un hombre de 32 años fue detenido este viernes en Pampayasta Sud, en el sur de Córdoba, acusado de abusar sexualmente de su hija de 11 años.
Según la información a la que accedió el portal Eldocetv, la investigación comenzó la semana pasada, cuando la niña fue llevada al hospital de General Deheza por un fuerte dolor abdominal.
Allí, los médicos sospecharon de una apendicitis y decidieron operarla de urgencia, pero ante la gravedad de su cuadro, fue derivada al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.
En este hospital, los especialistas detectaron que la menor sufría una grave infección vaginal producto de abusos sexuales. Debido a su estado, la niña debió ser intervenida quirúrgicamente e internada durante una semana en terapia intensiva.
El personal médico realizó la denuncia, lo que activó el protocolo de actuación. Luego, una vez que su salud mejoró, la menor declaró en Cámara Gesell y brindó detalles que señalaron como principal sospechoso a su padre.
Tras su testimonio, la Policía allanó la vivienda del acusado y concretó su detención, por lo que el hombre quedó a disposición de la Justicia, acusado de abuso sexual agravado.
[Fuente: Noticias Argentinas]