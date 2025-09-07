Detenidos tres adolescentes por robo de celulares en un boliche de Palermo
Los implicados fueron trasladados al Instituto Inchausti y se recuperaron los teléfonos.
07/09/2025 | 10:10Redacción Cadena 3
FOTO: Detenidos tres adolescentes por robo de celulares en un boliche de Palermo
Tres adolescentes de 16 y 17 años, que tienen antecedentes penales, fueron detenidos por robar celulares a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en un el local bailable “Makena”, ubicado en Fitz Roy y Cabrera, en el que los tres ladrones abordaron a dos jóvenes de 28 años a fin de sustraerles sus teléfonos iPhone 13, al tiempo que una de las víctimas recibió un golpe en el rostro.
Los implicados, todos menores de edad, intentaron darse a la fuga, pero los damnificados comenzaron a perseguirlos mientras reclamaban socorro, motivo por el que efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron a dos de los implicados en el lugar, mientras que otro fue capturado en la calle Bonpland al 1400 por uniformados motorizados.
Los tres malhechores tienen entre 16 y 17 años, se encuentran domiciliados en el partido bonaerense de Moreno y el más joven de ellos cometió delitos contra la propiedad privada, en tanto que en los últimos diez meses las autoridades lo arrestaron en cuatro ocasiones.
El Juzgado Nacional de Menores N°6 dispuso el traslado de los ladrones al Instituto Inchausti y ordenó la confiscación de los dispositivos, los cuales fueron devueltos a las víctimas.
Lectura rápida
¿Quiénes fueron detenidos? Tres adolescentes de 16 y 17 años.
¿Dónde ocurrió el robo? En el boliche "Makena" en Palermo.
¿Qué sustrajeron? Dos teléfonos iPhone 13 de dos jóvenes.
¿Qué medida tomó la justicia? Los adolescentes fueron trasladados al Instituto Inchausti.
¿Cuántas veces fue arrestado el menor? Fue arrestado en cuatro ocasiones en los últimos diez meses.
[Fuente: Noticias Argentinas]