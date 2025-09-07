FOTO: Detenidos tres adolescentes por robo de celulares en un boliche de Palermo

Tres adolescentes de 16 y 17 años, que tienen antecedentes penales, fueron detenidos por robar celulares a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en un el local bailable “Makena”, ubicado en Fitz Roy y Cabrera, en el que los tres ladrones abordaron a dos jóvenes de 28 años a fin de sustraerles sus teléfonos iPhone 13, al tiempo que una de las víctimas recibió un golpe en el rostro.

Los implicados, todos menores de edad, intentaron darse a la fuga, pero los damnificados comenzaron a perseguirlos mientras reclamaban socorro, motivo por el que efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron a dos de los implicados en el lugar, mientras que otro fue capturado en la calle Bonpland al 1400 por uniformados motorizados.

Los tres malhechores tienen entre 16 y 17 años, se encuentran domiciliados en el partido bonaerense de Moreno y el más joven de ellos cometió delitos contra la propiedad privada, en tanto que en los últimos diez meses las autoridades lo arrestaron en cuatro ocasiones.

El Juzgado Nacional de Menores N°6 dispuso el traslado de los ladrones al Instituto Inchausti y ordenó la confiscación de los dispositivos, los cuales fueron devueltos a las víctimas.