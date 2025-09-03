Detenido por portación de arma tras 8 años en prisión
03/09/2025 | 11:44Redacción Cadena 3
FOTO: Detenido por portación de arma tras 8 años en prisión
Un hombre de 27 años fue detenido tras haber estado 8 años preso y recuperar la libertad el año pasado, al ser encontrado, portaba una pistola con munición en recámara y un cargador completo.
El procedimiento se concretó en la intersección de Atuel y Ancaste, en el barrio de Nueva Pompeya, donde el personal del DIR observó al individuo en actitud sospechosa y al identificarlo constató que llevaba el arma de fuego mencionada.
Durante la requisa también se secuestraron 18 proyectiles, además de dinero en pesos y dólares y la Unidad de Flagrancia Sur dispuso la detención del sospechoso, el secuestro del armamento y pericias de Criminalística y Balística para establecer si había sido disparada recientemente.
Finalmente, los agentes comprobaron que el detenido había cumplido una condena de 8 años y había recuperado la libertad el año pasado.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre de 27 años que había estado 8 años preso.
¿Dónde ocurrió la detención? En la intersección de Atuel y Ancaste, en Nueva Pompeya.
¿Qué se encontró en su posesión? Una pistola, 18 proyectiles, dinero en pesos y dólares.
¿Quién dispuso la detención? La Unidad de Flagrancia Sur.
¿Cuándo recuperó la libertad? El año pasado, tras cumplir una condena de 8 años.
[Fuente: Noticias Argentinas]