FOTO: Detenida en Oberá tras intentar acuchillar a su marido en plena discusión

Una mujer de 37 años fue detenida en Oberá por efectivos de la Policía de Misiones, acusada de amenazar con un cuchillo a su pareja y de causar daños en su domicilio.

Efectivos de la Comisaría de la Mujer, con apoyo de la División Motorizada, apresaron a la agresora durante el lunes a la madrugada.

El hecho ocurrió cerca de las 3:00 en una vivienda ubicada sobre calle Pergamino, hasta donde llegaron los uniformados tras un llamado al 911 sobre una fuerte discusión entre una pareja.

Los efectivos se dirigieron de inmediato al lugar y constataron que una mujer se encontraba exaltada y agresiva, portando un cuchillo tipo serrucho con el que habría intentado agredir a su pareja.

La acusada fue identificada como Juana. O, de 37 años, mientras que la víctima fue un hombre de 48.

Según se constató, además de las amenazas la mujer habría roto la puerta de ingreso del departamento.

Finalmente, la detenida fue llevada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.