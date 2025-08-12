FOTO: Detenían a un hombre en prisión domiciliaria por pelea callejera en Neuquén

Un hombre que debía cumplir prisión domiciliaria tras haber sido sentenciado a 7 años de cárcel, fue detenido durante una pelea callejera en la provincia de Neuquén.

El caso tuvo lugar en la madrugada del domingo cuando la Policía recibió un llamado en el que se advirtió una pelea en la intersección de las calles Elorriaga y Los Pinos, en San Martín de los Andes.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 43 constató que uno de los involucrados en la riña era Fabián Vásquez, quien debía cumplir prisión domiciliaria.

Ante el hecho, el acusado fue trasladado al hospital local donde recibió las primeras atenciones y luego quedó detenido.

Las autoridades informaron que en 2024 Vásquez fue condenado por dos hechos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.

De este modo, ese mismo día el fiscal Maximiliano Cattafesta le solicitó al juez Eduardo Egea que se revoque la prisión domiciliaria y que, en virtud de que ya se cumplieron las instancias de impugnación ordinaria, se disponga su detención para el cumplimiento de la pena.

En las últimas horas, el magistrado hizo lugar al requerimiento y de este modo el acusado ya se encuentra en la cárcel.

Vásquez había sido declarado penalmente responsable en julio de 2024 por un tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Balderrama, Eduardo Egea y Juan Manuel Kees, por dos hechos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa y en carácter de autor. En septiembre de ese año se le impuso la pena de 7 años de prisión efectiva.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 27 de agosto de 2023, en la escalera y el sector de recepción de un hostel de Junín de los Andes.

Allí se desató una discusión, en la cual el acusado efectuó diez disparos contra un hombre y una mujer. Al primero le disparó cuatro veces, provocándole heridas con dos proyectiles que ingresaron por la espalda; a la segunda le disparó en la zona de la boca. Pese a la gravedad del ataque, ninguna de las víctimas murió.