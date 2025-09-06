Desmantelan intento de venta de cocaína entre dos adolescentes en Tucumán

El oficial ayudante Daniel Juárez, perteneciente a la DIDROP Este, comentó acerca del accionar de efectivos a su cargo durante la noche del viernes: “Personal de esta División Especial se encontraba cumpliendo recorridos preventivos en jurisdicción de la Comisaría de Alderetes y, sobre el pasaje Virgen de La Merced antes de llegar a calle Santiago, visualiza a dos masculinos intercambiando objetos pequeños metalizados”.

Según lo informado por el oficial Juárez, cuando los uniformados identificaron a los sospechosos y les realizaron la requisa correspondiente, uno de ellos tenía en su poder una bolsa plástica con una gran cantidad de ravioles de pasta base, dinero en efectivo y un teléfono celular.

“Se hace constar que estas personas son menores de edad, por lo que fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación, donde uno de ellos quedó aprehendido a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo”, precisó Juárez.

Por último, el oficial ayudante indicó que esa Unidad Especial recibe con frecuencia denuncias anónimas por comercialización de estupefacientes, motivo por el cual refuerza los patrullajes en una zona considerada roja. “Nuestra misión es cumplir con lo que nos ordena la Dirección General de Drogas Peligrosas y los lineamientos del ministerio de Seguridad, con recorridos diarios internos y regionales”, concluyó.