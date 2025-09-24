En vivo

Sociedad

Descubrieron en Chubut un dinosaurio carnívoro que habría sido de los últimos en extinguirse

El hallazgo del CONICET fue en el centro sur de la provincia y se destaca la presencia de un húmero de un crocodiliforme entre las mandíbulas.

24/09/2025 | 07:28Redacción Cadena 3

FOTO: Descubrieron en Chubut un dinosaurio carnívoro que habría sido de los últimos en extinguirse

Un equipo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) descubrió una especie de dinosaurio megarraptórido, un grupo de terópodos carnívoros que se caracterizaban, entre otros aspectos, por poseer grandes garras en su mano.

Desde el CONICET indicaron que el nuevo ejemplar, denominado Joaquinraptor casali, fue hallado en la Formación Lago Colhué Huapi, un área que durante el Cretácico Superior se ubicaba en el centro-sur de la provincia del Chubut, donde hoy se emplazan las ciudades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento. El trabajo fue publicado por la revista internacional Nature Communications.

Joaquinraptor habría medido un poco más de 7 metros, pesado aproximadamente 1 tonelada y al momento de morir habría tenido, al menos, 19 años. “Seguramente este dinosaurio carnívoro era uno de los predadores tope del ecosistema presente en la formación y representa uno de los miembros del grupo más jóvenes ya que habría muerto relativamente cerca a la extinción de los dinosaurios, que sucedió aproximadamente 66 millones de años atrás”, indicó Lucio Ibiricu, investigador en el Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP, CONICET).

Los huesos de este nuevo dinosaurio terópodo fueron vistos por primera vez en 2019, y posteriormente en distintas campañas se completó la extracción de su esqueleto, el cual estaba parcialmente articulado. La especie se encuentra entre los megarraptóridos más completos, en términos de representación de su esqueleto, y fue uno de los últimos sobrevivientes de este grupo de dinosaurios carnívoros. 

En ese sentido, Joaquinraptor representa el registro geológicamente más joven de Megaraptoridae. Esto apoya la hipótesis que estos depredadores sobrevivieron hasta el final de la era Mesozoica hace aproximadamente 66 millones de años, cuando un asteroide impactó la Tierra y causó la extinción de todos los dinosaurios, excepto sus descendientes vivos, las aves.

Joaquinraptor, al igual que el resto de los megarraptóridos, eran carnívoros. Por otro lado, desde el CONICET explican que los crocodiliformes eran vertebrados terrestres que compartieron el ambiente con Joaquinraptor. La presencia de un húmero (único hueso de otro vertebrado en la excavación) entre las mandíbulas sugiere que este “cocodrilo” podría haber sido una de las fuentes de alimento de esta especie, aunque otro tipo de interacción ecológica no puede ser descartada.

El nombre Joaquinraptor es en homenaje al hijo del primer autor del trabajo (Joaquín), y casali en reconocimiento a Gabriel Casal, director del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados Dr. Rubén Martínez.

Lectura rápida

¿Qué dinosaurio fue descubierto en Chubut? Se descubrió el Joaquinraptor casali, un dinosaurio megarraptórido.

¿Quién realizó el descubrimiento? Un equipo de científicos del CONICET.

¿Dónde tuvo lugar el hallazgo? En la Formación Lago Colhué Huapi, en el centro-sur de Chubut.

¿Qué se destacó en el descubrimiento? La presencia de un húmero de un crocodiliforme entre las mandíbulas del dinosaurio.

¿Cuántos años tenía el Joaquinraptor al momento de su muerte? Al menos 19 años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

