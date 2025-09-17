FOTO: Descubre cómo disfrutar de tus feriados sin gastar: naturaleza y actividades gratis

Una superficie de 8 hectáreas que preservó la flora y la fauna local, más aves, carpinchos, coipos, insectos y más de 3 mil árboles, constituyó la Reserva Ecológica Educativa EcoParque, en San Fernando, una invitación abierta para que se hicieran una escapada los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La entrada fue libre y gratuita.

Recientemente ampliada en 6.000 metros cuadrados, de jueves a domingo (y feriados) de 9 a 17 estuvo a disposición de los visitantes.

Se ingresó por las calles Almirante Brown y Verminio Servetto, camino a la costanera municipal.

Tiene vista al río Luján, y gracias a un convenio con el Yacht Club Argentino, el público ingresó sin pagar.

Ya en el interior, se pudieron caminar unas 2 horas desde el área boscosa hasta el encuentro del río con el Canal Vinculación, una de las vistas más atractivas.

Cómo llegar

Para ir en auto se tomó la ruta 9, o también se pudo llegar en transporte público: por el ferrocarril Mitre que va a Tigre o el tren de la Costa, y en el colectivo 60 que vino desde Barrancas de Belgrano, el viaje insumió aproximadamente una hora y media.

Entre las actividades que se pudieron hacer estuvieron:

Visitas especiales para conocer qué se hizo para salvar las especies en peligro.

Visitas escolares, como a Plaza de Agua.

Exploratorio Del Río de la Plata, donde se operaron animales marinos robóticos y se hizo una experiencia 4D acercándose a un tanque de agua para un viaje virtual por las tuberías de la ciudad.

CHE - Un museo interactivo sobre la transformación del Ecoparque y la biodiversidad Argentina. Mapping, aplicaciones touch, videos, juegos.

- Un museo interactivo sobre la transformación del Ecoparque y la biodiversidad Argentina. Mapping, aplicaciones touch, videos, juegos. GEA Marina . Museo del Mar, Odisea Submarina, realidad virtual.

. Museo del Mar, Odisea Submarina, realidad virtual. GEA Terrestre. Cine 4D, obras teatrales.

Y además:

Postas interactivas en las 16 postas del parque y de paso aprendieron sobre la biodiversidad y el ambiente.

en las 16 postas del parque y de paso aprendieron sobre la biodiversidad y el ambiente. Arroyos de Buenos Aires - Experiencia inmersiva.

- Experiencia inmersiva. Paseo de flora . Vivero, plantas nativas, acuáticas, compost y cartelería interactiva. Todo sobre las plantas nativas y cómo cuidarlas.

. Vivero, plantas nativas, acuáticas, compost y cartelería interactiva. Todo sobre las plantas nativas y cómo cuidarlas. Domo de energías renovables . Como es una casa con energías renovables. Miércoles a domingos: 11:30, 14:30 y 15:30 hs.

. Como es una casa con energías renovables. Miércoles a domingos: 11:30, 14:30 y 15:30 hs. Senderos inmersivos de flora . Salir del camino y entrar en el mundo natural.

. Salir del camino y entrar en el mundo natural. Carrousel.

Desayuno, almuerzo y merienda en los locales gastronómicos.

Observación de mamíferos autóctonos.

Observación de aves.

Observación de plantas nativas, mariposas e insectos.

Avance sobre el río

“San Fernando sigue ganando espacio frente al río y estamos muy felices de que más vecinos puedan disfrutar nuestra costa, nuestro río y la reserva, para poder caminar y ver atardeceres hermosos”, expresó Eva Andreotti, secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, al inaugurar la ampliación.

“Es un lugar tranquilo para disfrutar de la naturaleza que nos conecta con las plantas, los animales y con nuestra propia ciudad”, agregó.

El intendente del partido bonaerense de San Fernando, Juan Andreotti, aseguró que este nuevo espacio posibilitó que los habitantes pudieran caminar y disfrutar tanto de la naturaleza como de la espectacular vista al río.

“Ya llevamos más de 20 hectáreas de espacio verde frente al río recuperadas y renovadas, tanto en el Parque Náutico, en la Costanera Pública, lo que ganamos en el Polideportivo N°3, la Reserva y este nuevo lugar”, sostuvo.