Decomisaron alimentos importados con etiquetas incorrectas

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) reiteró la importancia de consumir productos correctamente rotulados, luego de detectar alimentos importados cuya información era insuficiente para identificar su contenido. Los operativos se realizaron junto al área de Alimentos de la Municipalidad de Santa Fe y permitieron decomisar 160 kilos de productos en góndolas de un bazar que no cumplían con la normativa vigente.

El secretario de Assal, Eduardo Elizalde, explicó que muchos de los productos estaban etiquetados únicamente en idioma coreano, lo que representa un riesgo directo para la salud de la población. “Esto impide identificar el contenido y constituye un peligro, especialmente para niños, personas con alergias, hipertensión o diabetes”, señaló. Durante el operativo se tomaron 25 muestras y se constató que el local no contaba con habilitación para comercializar alimentos.

Las medidas tomadas se basan en el Código Alimentario Argentino (CAA), que establece que todos los alimentos importados destinados al consumo humano deben cumplir con la normativa nacional. Sin embargo, las modificaciones recientes del Gobierno nacional han generado un vacío de control, ya que ciertos productos de países de “alta vigilancia” ingresan automáticamente al país sin verificar su equivalencia con la legislación local.

El Decreto nacional Nº 35 y la Disposición de la Anmat Nº 3082/2025 permiten, además, la importación de alimentos para consumo propio sin control, hasta 50 kg por envío y con un límite de cinco envíos anuales. Según Elizalde, estas excepciones facilitan la comercialización de alimentos de origen desconocido y representan un riesgo sanitario que ya se evidenció en comercios de Santa Fe.

Frente a esta situación, Assal insistió en la necesidad de mantener estrictos controles provinciales y señaló que continuará con inspecciones en todo el territorio santafesino. “La seguridad alimentaria de la población debe prevalecer por encima de cualquier excepción regulatoria”, concluyó Elizalde, recordando que la transparencia en la información de los alimentos es clave para la elección segura de los consumidores.