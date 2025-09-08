En vivo

Sociedad

Cuarto día sin colectivos en Paraná por paro de choferes

Reclaman el pago incompleto de sus sueldos.

08/09/2025 | 10:27Redacción Cadena 3

FOTO: Cuarto día sin colectivos en Paraná por paro de choferes

Ya son cuatro los días en los que no hay colectivos en la ciudad de Paraná por el paro de choferes ante el reclamo por el pago incompleto de sus sueldos y hay caos por la falta de servicio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos resolvió el pasado viernes 5 de septiembre comenzar con la medida de fuerza tras una demora en el pago completo de los salarios.

Aun así, este lunes el paro continúa, lo que denota una complicación para los trabajadores que deben tomarse las líneas urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.

En un comunicado, detallaron que solo recibieron el 50% de sus haberes correspondientes al mes de agosto y que, pese a las advertencias, continúan sin la obtención de sus sueldos.

De este modo, la protesta continúa y por ahora no hay información de cuándo podría resolverse la situación.

Las autoridades detallaron que, sin embargo, las líneas del área metropolitana funcionan sin inconvenientes, las cuales son operadas por la empresa Ersa Urbano S.A.

Lectura rápida

¿Cuántos días lleva el paro? Cuatro días sin colectivos en Paraná debido a un paro de choferes.

¿Qué reclaman los choferes? Reclaman el pago completo de sus sueldos.

¿Cuándo comenzó el paro? El paro comenzó el viernes 5 de septiembre.

¿Quién organiza el paro? Lo organiza la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos.

¿Qué sucede con las líneas metropolitanas? Las líneas del área metropolitana funcionan sin inconvenientes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

