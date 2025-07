Crisis del gas en Mar del Plata: Vecinos denuncian falta total de suministro

Los habitantes de Mar del Plata manifestaron su preocupación ante la total ausencia de suministro de gas durante más de 24 horas, especialmente en el contexto de una intensa ola de frío polar que afecta a la región.

En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, una vecina relató la difícil situación: "Hoy a las 8 de la mañana la sensación térmica llegó a 6 grados bajo cero". La mujer enfatizó: "No hay forma de calefaccionarse, ni de bañarse antes de salir a trabajar, tampoco se puede preparar un plato caliente o cebar un mate".

La interrupción del servicio está impactando especialmente a familias con niños, ancianos y enfermos crónicos. Una residente expresó: "No soy la única, todos lo sufren. Hay personas con bebés, con condiciones preexistentes y tratamientos médicos. La situación es generalizada".

De acuerdo con lo que señalaron, el problema de la falta de gas no resulta de una caída de presión, como se comunicó oficialmente, sino que obedece a una cuestión estructural relacionada con la escasez de reservas y la preferencia por la exportación: "No hay gas. Si no hay gas, no hay nada que comprimir para enviar a las cañerías".

Otro vecino aportó su perspectiva sobre la raíz del problema: "El Estado no está implementando políticas adecuadas. Se está exportando gas que genera más ingresos a los empresarios que asegurar el consumo interno". Señaló, además, que la importación de gas se liberalizó y no existe control suficiente sobre el consumo nacional, lo que representa un desafío mayor.

El vecino agregó que "el gas se transporta en camiones hacia Chile, ya que allí pagan en dólares, y se están planificando envíos marítimos por la costa de Río Negro desde mayo".

Ante esta crítica situación, los residentes expressaron que las respuestas por parte de las autoridades se tornaron confusas. "Las autoridades se pasan la responsabilidad entre Nación, Provincia, el municipio y la empresa, pero nos sugieren que es probable que no haya solución, ya que es un problema mayor que la empresa".

El panorama se complica aún más, advirtieron. "Los generadores que suministran energía dependen del gas. Si sigue faltando, corremos el riesgo de quedarnos sin luz y sin agua, creando una cadena de crisis. Nos sentimos al borde de un apocalipsis".

Además, expresaron sus preocupaciones respecto a la situación del suministro: "Los compresores están listos, pero carecen de gas para funcionar. Están utilizando camiones de propano, aunque se anticipa que escaseará el suministro envasado". Agregaron que Mar del Plata enfrenta el costo del combustible más alto y que, por si fuera poco, ahora se queda sin gas.

Hasta el momento, no se han registrado protestas en los barrios afectados; sin embargo, los vecinos no descartan la organización de movilizaciones si la falta de gas persiste. Mientras tanto, muchos continúan apoyando a quienes más lo necesitan: "Ayudo a quienes puedo, la gente está sufriendo. Estoy trabajando al máximo".