Córdoba: murió una niña de 12 años que había sido atropellada por un camión
La menor sufrió traumatismos de cráneo graves y estuvo internada en el Hospital de Niños.
01/09/2025 | 19:06Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba: murió una niña de 12 años que había sido atropellada por un camión
Una niña de 12 años murió tras permanecer internada durante casi una semana a causa de ser atropellada por un camión en la provincia de Córdoba.
El martes 26 de agosto, la menor bajó de un colectivo de la empresa Coniferal sobre la avenida Las Malvinas, en el barrio Primero de Julio, cuando fue embestida por el rodado de gran porte que intentó sobrepasar al interno.
La víctima sufrió traumatismos de cráneo graves, motivo por el que fue derivada de emergencia al Hospital de Niños, donde estuvo alojada en terapia intensiva y falleció en las últimas horas.
Vecinos reclamaron obras para mejorar el tránsito en la ruta y la prevención de accidentes.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Una niña de 12 años falleció tras ser atropellada por un camión en Córdoba.
¿Quién fue la víctima? Una niña de 12 años que se encontraba internada por los traumas sufridos en el accidente.
¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente tuvo lugar el martes 26 de agosto.
¿Dónde ocurrió el suceso? En la avenida Las Malvinas, en el barrio Primero de Julio, Córdoba.
¿Cómo se produjo el accidente? Se produjo cuando la menor bajó de un colectivo y fue embestida por un camión que intentaba sobrepasar.
[Fuente: Noticias Argentinas]