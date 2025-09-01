FOTO: Córdoba: murió una niña de 12 años que había sido atropellada por un camión

Una niña de 12 años murió tras permanecer internada durante casi una semana a causa de ser atropellada por un camión en la provincia de Córdoba.

El martes 26 de agosto, la menor bajó de un colectivo de la empresa Coniferal sobre la avenida Las Malvinas, en el barrio Primero de Julio, cuando fue embestida por el rodado de gran porte que intentó sobrepasar al interno.

La víctima sufrió traumatismos de cráneo graves, motivo por el que fue derivada de emergencia al Hospital de Niños, donde estuvo alojada en terapia intensiva y falleció en las últimas horas.

Vecinos reclamaron obras para mejorar el tránsito en la ruta y la prevención de accidentes.