FOTO: Condenan a prisión perpetua a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro Leandro

El acusado del crimen del joven Lautaro Isaac Leandro, ocurrido en septiembre de 2022 en Santa Fe, fue condenado a prisión perpetua luego de que un jurado popular lo encontrara culpable por unanimidad.

En el marco del primer juicio por jurados realizado en la ciudad de Santa Fe, Iván Oscar Carrizo fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua por la autoría del delito de homicidio criminis causa de Leandro.

El veredicto se dio a conocer en la noche del martes, después de dos jornadas de juicio, donde los 12 miembros del jurado deliberaron durante horas. Luego, de declarar culpable al acusado, se realizó la audiencia de cesura, donde el tribunal sentenció a la pena máxima a Carrizo.

“Fue muy importante la participación y el compromiso de los familiares y allegados de Leandro durante toda la investigación, como así también su participación en las audiencias del juicio”, remarcó el fiscal Estanislao Giavedoni.

“Vinieron desde la provincia de Buenos Aires a Santa Fe, mantuvimos reuniones, fueron recibidos por la Fiscal General y nos pusimos a disposición”, agregó.

En relación con el juicio por jurados, Giavedoni subrayó: “Estamos muy conformes porque favorece la democratización de los procesos penales, ya que son los vecinos y las vecinas quienes toman la decisión en base a las pruebas que ofrecen las partes”.

El crimen del joven, de 21 años, sucedió en la tarde del domingo 18 de septiembre de 2022 cuando la víctima, que vivía en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, fue junto con su hermano y dos amigos a Santa Fe para comprar una moto.

En torno a dicha transacción, se precisó que “en función de lo que había acordado a través de las redes sociales con los supuestos vendedores, el joven pagaría la moto con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria”.

Sin embargo, el acusado y otro hombre de identidad desconocida le exigieron a Leandro la entrega de los bienes. Allí, según se destacó, “la víctima se resistió, y extrajeron un arma de fuego para concretar el robo, fue entonces que el joven le gritó a su hermano y a sus amigos que se escaparan del lugar en el auto y comenzó a correr”.

Aun así, fue alcanzado por una de las balas, las cuales impactaron en su cabeza, lo que provocó su muerte en el acto.