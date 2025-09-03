Condenan a dos pilotos por contrabando y aterrizaje clandestino en Santa Fe

Dos pilotos extranjeros fueron condenados por contrabando y por el aterrizaje clandestino de una avioneta proveniente de Bolivia, la cual fue abandonada en un pueblo de Santa Fe. En menos de tres meses se resolvió el caso tras un acuerdo pleno.

Milton Carlos Arévalo Estrada y Mikjail Zabala Rodríguez fueron condenados a 5 años de prisión efectiva por ingresar ilegalmente al país en una aeronave sin habilitación y con la matrícula adulterada, y por el contrabando de moneda extranjera, al trasladar 30.500 dólares. Si bien en la investigación indagó sobre la hipótesis del transporte de estupefacientes, no se hallaron pruebas en ese sentido.

La Unidad Fiscal Santa Fe, a cargo de la investigación, cerró el legajo judicial en menos de tres meses a través de un acuerdo pleno -sobre los hechos, la calificación y la pena-, motivo por el cual se desarrolló un juicio abreviado.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que, tras reconocer su participación en los hechos, los acusados expresaron su conformidad con el acuerdo, la acreditación de las imputaciones, la calificación legal y la pena requerida.

De este modo, fueron hallados culpables de ser coautores de los delitos de contrabando de importación agravado; conducción de una aeronave que no contaba con habilitación y a sabiendas de la adulteración de su matrícula; y del cruce de la frontera nacional de manera clandestina y por lugares distintos de los establecidos por la autoridad aeronáutica, en concurso real.

Ambos acusados fueron detenidos el 3 de junio de este año horas después de aterrizar de forma clandestina y abandonar la aeronave en Estación Diaz, localidad ubicada sobre la ruta provincial N°10, 113 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe.

A pedido de la fiscalía, el juez de garantías Carlos Villafuerte Ruzzo dispuso entonces 90 días de prisión preventiva efectiva para los acusados.

En la investigación se logró constatar que en el celular de Zabala Rodríguez había registros de conversaciones en las que se coordinaban vuelos, puntos de aterrizaje, cargas y contactos logísticos, acompañadas de videos y fotografías del interior de la cabina de vuelo.

Respecto al teléfono de Arévalo Estrada, se hallaron mensajes grupales donde se compartían coordenadas geográficas, imágenes satelitales, e instrucciones sobre el recorrido.

“De ese modo la fiscalía reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe, con escala previa en un campo de la provincia de Buenos Aires. Si bien se sospechó del transporte de droga, no se obtuvieron elementos para confirmar esa hipótesis”, destacaron.

A pedido de la fiscalía, el juez ordenó el decomiso de los bienes incautados: la avioneta; 30.500 dólares, $6.700, 450 pesos bolivianos; cargadores de dispositivos electrónicos; una antena satelital Starlink; dos celulares; un cargador de pistola calibre 9 milímetros con 15 proyectiles; siete bidones con combustible; bolsos de mano y un GPS marca Garmin.