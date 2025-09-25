En vivo

Sociedad

Condenan a clínica por dejar un tubo en el cuerpo tras una cirugía

La condena se extiende también a la aseguradora de la institución médica.

25/09/2025 | 11:57Redacción Cadena 3

FOTO: Condenan a clínica por dejar un tubo en el cuerpo tras una cirugía

Una clínica y su aseguradora deberán pagarle una indemnización a un paciente al que le dejaron un pedazo de tubo en el cuerpo tras una cirugía. Según se detalla en la resolución, se trata de una parte del drenaje que se rompió durante una operación de próstata.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del partido bonaerense de Junín indicó en la sentencia que un paciente será indemnizado, no por mala praxis del médico que practicó la cirugía, sino por la deficiencia en el servicio postoperatorio de la clínica.

Según se detalla en el portal Justicia de Primera, el damnificado, un jubilado de 59 años, se sometió a una cirugía de próstata donde se le colocó un tubo de drenaje que debía ser retirado a las 48 horas. Sin embargo, durante la extracción, el artefacto se rompió y un fragmento quedó olvidado en su cuerpo.

Este grave error obligó que el paciente se deba someter a una nueva cirugía para retirar el objeto extraño, “lo que generó un fuerte impacto emocional y complicaciones en su tratamiento posterior”, debido a que sufrió un cuadro de ansiedad y angustia.

De esta manera, los jueces Ricardo Castro Durán y Gastón Volta resolvieron condenar a la clínica a pagar una indemnización que incluye $4 millones por daño moral, incapacidad psíquica y gastos médicos.

Además, se fijó un daño punitivo equivalente a cinco canastas básicas totales para el hogar 3 del INDEC, al considerar que se incumplió el deber de seguridad en la prestación del servicio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una clínica y su aseguradora fueron condenadas a indemnizar a un paciente por un tubo dejado dentro de su cuerpo tras una cirugía.

¿Quién tomó la decisión? La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del partido de Junín dictó la sentencia.

¿Cuándo fue la operación? La cirugía de próstata ocurrió recientemente antes de que se descubriera el error.

¿Dónde sucedió el hecho? En una clínica del partido bonaerense de Junín.

¿Por qué debió someterse a otra cirugía? Por la presencia de un fragmento de drenaje que quedó olvidado dentro de su cuerpo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

