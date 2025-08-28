En vivo

Sociedad

Condenan a 11 años de prisión a un hombre por abusar de la hija de su pareja

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación revoca la absolución y condena a 11 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de la hija de su pareja, considerando la vulnerabilidad de la víctima. 

28/08/2025 | 14:22Redacción Cadena 3

FOTO: Condenan a 11 años de prisión a un hombre por abusar de la hija de su pareja

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 11 años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su entonces pareja.

La decisión revocó parcialmente la sentencia absolutoria dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2, que lo había condenado sólo por dos hechos y lo había absuelto en otros dos. 

Los camaristas Gustavo Bruzzone y Jorge Rimondi hicieron lugar al recurso del fiscal Anselmo Castelli, titular de la Fiscalía N°2 ante los Tribunales Orales, quien había cuestionado la nulidad parcial del alegato fiscal dispuesta en el juicio.

Según el Ministerio Público Fiscal, el tribunal había incurrido en una interpretación errónea del principio de congruencia al descartar parte de la acusación.

Durante el debate oral, la víctima, que había declarado en Cámara Gesell en su infancia, aportó mayores precisiones temporales sobre los abusos sufridos entre los cinco y los diez años. 

Para Casación, el imputado tuvo oportunidad de defenderse frente a ese relato, ya que la declaración fue escuchada en audiencia por todas las partes, con posibilidad de repreguntas.

En su voto, el juez Bruzzone destacó que las imputaciones fueron descritas “de la manera más precisa posible”, teniendo en cuenta la complejidad de investigar abusos sexuales en la niñez y la vulnerabilidad de las víctimas.

También desestimó el planteo de prescripción presentado por la defensa, al considerar que cada nuevo episodio constituyó un delito distinto que interrumpió el curso del plazo, en línea con lo resuelto en el caso del músico Cristian Aldana.

La Cámara fijó en 11 años de prisión la pena, al tener en cuenta la reiteración de cuatro abusos, cometidos en el marco de la convivencia y aprovechando la condición de guardador.

Tres de ellos fueron calificados como abuso sexual simple agravado y uno como abuso sexual gravemente ultrajante, todos contra una menor de 18 años.

Una vez que la condena quede firme, se ordenará la incorporación del perfil genético del condenado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

[Fuente: Noticias Argentinas]

