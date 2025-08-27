Atrapan a un prófugo de la Justicia con captura vigente por una causa de abuso sexual
El procedimiento fue realizado en la madrugada de este miércoles.
27/08/2025 | 14:46Redacción Cadena 3
FOTO: Atrapan a un prófugo de la Justicia con captura vigente por una causa de abuso sexual
Durante recorridos preventivos, la Policía identificó y capturó a un prófugo quien tenía pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Villa Mariano Moreno en la madrugada de este miércoles.
Los efectivos tenían conocimiento del pedido de captura emitido por la Justicia por lo que, mientras realizaban recorridos de prevención en su jurisdicción, pusieron énfasis en las inmediaciones del domicilio de esta persona. Es así que, en un momento observaron a un hombre con las mismas características a la del prófugo por lo que procedieron a interceptarlo para su identificación. Al verificar sus datos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), detectaron el pedido de detención por la mencionada causa.
El hombre, de 37 años, fue trasladado hacia la comisaría para luego ponerlo a disposición de la Justicia.
Lectura rápida
¿Quién fue capturado? Un hombre de 37 años con pedido de captura por abuso sexual.
¿Dónde ocurrió la captura? En las inmediaciones del domicilio del prófugo en Villa Mariano Moreno.
¿Cuándo se realizó el procedimiento? En la madrugada del miércoles 27 de agosto de 2025.
¿Qué procedimiento realizó la Policía? Identificó y detuvo al prófugo durante recorridos preventivos.
¿Qué herramienta usó la Policía? El Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para verificar la identidad del detenido.
[Fuente: Noticias Argentinas]