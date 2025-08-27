En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Atrapan a un prófugo de la Justicia con captura vigente por una causa de abuso sexual

El procedimiento fue realizado en la madrugada de este miércoles.

27/08/2025 | 14:46Redacción Cadena 3

FOTO: Atrapan a un prófugo de la Justicia con captura vigente por una causa de abuso sexual

Durante recorridos preventivos, la Policía identificó y capturó a un prófugo quien tenía pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Villa Mariano Moreno en la madrugada de este miércoles.

Los efectivos tenían conocimiento del pedido de captura emitido por la Justicia por lo que, mientras realizaban recorridos de prevención en su jurisdicción, pusieron énfasis en las inmediaciones del domicilio de esta persona. Es así que, en un momento observaron a un hombre con las mismas características a la del prófugo por lo que procedieron a interceptarlo para su identificación. Al verificar sus datos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), detectaron el pedido de detención por la mencionada causa.

El hombre, de 37 años, fue trasladado hacia la comisaría para luego ponerlo a disposición de la Justicia.

Lectura rápida

¿Quién fue capturado? Un hombre de 37 años con pedido de captura por abuso sexual.

¿Dónde ocurrió la captura? En las inmediaciones del domicilio del prófugo en Villa Mariano Moreno.

¿Cuándo se realizó el procedimiento? En la madrugada del miércoles 27 de agosto de 2025.

¿Qué procedimiento realizó la Policía? Identificó y detuvo al prófugo durante recorridos preventivos.

¿Qué herramienta usó la Policía? El Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para verificar la identidad del detenido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho