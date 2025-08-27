FOTO: Atrapan a un prófugo de la Justicia con captura vigente por una causa de abuso sexual

Durante recorridos preventivos, la Policía identificó y capturó a un prófugo quien tenía pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Villa Mariano Moreno en la madrugada de este miércoles.

Los efectivos tenían conocimiento del pedido de captura emitido por la Justicia por lo que, mientras realizaban recorridos de prevención en su jurisdicción, pusieron énfasis en las inmediaciones del domicilio de esta persona. Es así que, en un momento observaron a un hombre con las mismas características a la del prófugo por lo que procedieron a interceptarlo para su identificación. Al verificar sus datos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), detectaron el pedido de detención por la mencionada causa.

El hombre, de 37 años, fue trasladado hacia la comisaría para luego ponerlo a disposición de la Justicia.