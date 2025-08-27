FOTO: Santiago del Estero: prisión preventiva para pareja que abusó de una niña de 4 años

Una pareja irá a prisión preventiva por abusar sexualmente de su hija, una niña de cuatro años, en la provincia de Santiago del Estero.

Según la información recabada en el portal Diario Panorama, el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, dictó prisión preventiva para la pareja sindicada de tener vinculación en el abuso sexual de su hija.

En audiencia, integrantes del equipo de la fiscal Florencia Torres Cianferoni detallaron que el hecho fue develado en las primeras horas del 21 de julio pasado.

En ese momento, la pareja llevó a la nena al hospital y revelaron que se había golpeado jugando. Aunque al asistirla, los profesionales médicos advirtieron que la víctima tenía signos de abuso sexual.

En el debate, la defensa de la mujer, Karina Ibáñez y Valeria Galván, señaló que su cliente "es ajena a todo, ya que el 20 de julio fue a pasar el Día del Amigo. Antes de la medianoche, la llamó por celular su pareja, el acusado, e informó que la niña se atragantó con un chupetín".

A su turno, la defensa del sospechoso, Delfín Santillán y Juan Manuel Rojas, indicó que éste carece de toda responsabilidad y subrayó que la investigación es muy endeble e incipiente para el dictado de una resolución de tamaña magnitud.

Por su parte, la Fiscalía resaltó que los informes médicos son categóricos: "Abuso sexual con acceso carnal", más allá de cualquier interpretación, coartada, explicación, etc.

Luego de los hechos, el magistrado refrendó la prisión preventiva para la pareja por seis meses, plazo para que la Fiscalía profundice la investigación.

Finalmente, se determinó que hasta el momento, la defensa bregó por el arresto domiciliario y proyecta pedir la revinculación con la víctima, cuya alimentación y cuidado fueron otorgados a una de sus tías.