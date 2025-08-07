Condena a tirador "por encargo" expone red extorsiva coordinada en Piñero

FOTO: Centro de Justicia Penal de Rosario y un patrullero de la Pcia de Santa Fe.

FOTO: "Plata o plomo": la escalada del terror en Rosario desde las sombras de Piñero.

Rosario vio nacer en los últimos años una lacerante trama delictiva que mezcla violencia, intimidación pública y un mensaje claro: "plata o plomo". La reciente imputación de B.A., un joven de 20 años ya conocido por la Justicia, destapa una serie de ataques coordinados con un mismo fin: sembrar el miedo.

Balas y amenazas: ataque a estación de servicio

El 5 de enero de 2024, dos hombres llegaron en una moto de alta cilindrada a la estación de servicios DC3, en 27 de Febrero al 7500. En segundos, siete disparos de un arma de guerra 9mm impactaron contra los vidrios, las paredes y hasta la heladera del local.

Los empleados, aterrorizados, fueron testigos de un acto calculado: no hubo intento de robo, solo violencia.

Según la Fiscalía, B.A. actuó "por encargo" de terceros aún no identificados, en un contexto de extrema tensión en la provincia. El objetivo no era el dinero, sino "generar conmoción". La selección del lugar no fue casual: atacar un espacio público garantizaba que el mensaje llegara a todos.

La conexión con Piñero y el método

Este no es un caso aislado. La investigación judicial vincula a B.A. con otros hechos, como el ataque incendiario contra un colectivo urbano en Bv. Rondeau y Nansen el 6 de enero de 2023, donde también se hallaron notas amenazantes dirigidas al Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

El patrón es claro: ataques simbólicos (estaciones de servicio, transporte público); uso de armas de guerra y métodos intimidatorios (disparos al aire, notas con amenazas); involucramiento de menores (en el caso del colectivo, uno de los imputados tenía 19 años).

Todo apunta a una estructura que operaba desde barrios conflictivos y una coordinación de algún recluso en la cárcel de Piñero, replicando el macabro "plata o plomo": extorsión bajo la amenaza de muerte.

La jueza Aronne ratificó la prisión preventiva para B.A. La Fiscalía sospecha que los ataques responden a ajustes de cuentas entre bandas o presiones hacia el Estado. Los fiscales buscan desentrañar la red que planifica estos ataques, mientras crece la alarma por posibles nuevos blancos.