FOTO: Comenzó el juicio por el femicidio de Marisa Coliman en Roca en julio de 2023

El juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman ocurrido en julio de 2023 en Río Negro comenzó este lunes con la apertura de alegatos de las partes. El joven llegó a juicio acusado del crimen y la tentativa de homicidio, respecto a uno de los hijos de la víctima.

Este lunes en los Tribunales de la ciudad de Roca se dio inicio al juicio por jurados en el que el joven Nicolás Ezequiel Medina, de 23 años, llega acusado del delito de femicidio y tentativa de homicidio.

La jornada iba a comenzar a las 8.30, pero se demoró por la inasistencia de una jurado y el retraso de otro participante, motivo por el cual la audiencia inició pasadas las 11.30.

El juicio se desarrollará desde este lunes 8 hasta el viernes 12 de septiembre, en el Auditorio del Poder Judicial de Roca.

Según la acusación de la fiscalía, los hechos ocurrieron el domingo 23 de julio de 2023 entre las 2 y las 3 de la madrugada, en el lugar conocido como Conventillo de García, donde vivía la mujer y uno de sus hijos.

“El atacante, identificado como Ezequiel Medina, le habría dado dinero al hijo de la víctima para que fuera a comprar bebidas y en ese lapso habría intentado abusar de Marisa, y luego la habría atacado de manera extrema, aprovechándose del estado de indefensión”, describieron.

Otro punto que resaltaron en la audiencia es que, cuando el hijo regresó, “el imputado lo habría herido múltiples veces con arma blanca pretendiendo darle muerte, no logrando su cometido y escapando del lugar”.

La necropsia determinó que la víctima fue asesinada de 30 puñaladas y también tenía lesiones de defensa.

Se supo que el acusado era conocido de la familia ya que era amigo de uno de los seis hijos de Marisa.