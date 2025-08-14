En vivo

Sociedad

Clausuraron el Destacamento Femenino de Mar del Plata y trasladaron a las internas a Batán

El Destacamento, cuya capacidad máxima era de 20 personas, llegó a albergar hasta 28.

14/08/2025 | 12:05Redacción Cadena 3

FOTO: Clausuraron el Destacamento Femenino de Mar del Plata y trasladaron a las internas a Batán

El Destacamento Femenino de Mar del Plata, ubicado en Alberti casi Chile, fue clausurado de manera definitiva tras varios años de deterioro edilicio y superpoblación, por lo que sus internas fueron trasladadas a la Unidad Penal N°50 de Batán.

El nuevo alojamiento funciona en una “mini” alcaidía construida dentro del complejo penitenciario, con capacidad para ocho mujeres. Allí se alojan las aprehendidas –en su mayoría detenidas en situación de flagrancia– hasta su traslado a Tribunales, pero solo la mitad de las plazas están ocupadas.

La Defensora General Cecilia Boeri confirmó que, desde el 26 de julio, no se alojan más detenidas en el Destacamento y destacó que Mar del Plata se convirtió en el único Departamento Judicial de la provincia de Buenos Aires sin personas privadas de libertad en dependencias policiales.

El Destacamento, cuya capacidad máxima era de 20 personas, llegó a albergar hasta 28, superando en un 40% su cupo operativo. En algunos casos, las mujeres detenidas debían permanecer hasta 48 horas en comisarías a la espera de un lugar, pero la falta de mantenimiento y la sobrepoblación motivaron medidas judiciales y reclamos durante 2023.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el Destacamento Femenino de Mar del Plata? Se clausuró de manera definitiva debido a deterioro edilicio y superpoblación.

¿A dónde fueron trasladadas las internas? Fueron trasladadas a la Unidad Penal N°50 de Batán.

¿Cuántas detenidas se alojan actualmente en Batán? En Batán hay capacidad para ocho mujeres, pero solo está ocupada la mitad.

¿Qué dijo la Defensora General sobre el Destacamento? Confirmó que desde el 26 de julio no hay más detenidas en el Destacamento.

¿Cuál era la máxima capacidad del Destacamento? La capacidad era de 20 personas, pero llegó a albergar hasta 28.

[Fuente: Noticias Argentinas]

