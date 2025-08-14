FOTO: Clausuraron el Destacamento Femenino de Mar del Plata y trasladaron a las internas a Batán

El Destacamento Femenino de Mar del Plata, ubicado en Alberti casi Chile, fue clausurado de manera definitiva tras varios años de deterioro edilicio y superpoblación, por lo que sus internas fueron trasladadas a la Unidad Penal N°50 de Batán.

El nuevo alojamiento funciona en una “mini” alcaidía construida dentro del complejo penitenciario, con capacidad para ocho mujeres. Allí se alojan las aprehendidas –en su mayoría detenidas en situación de flagrancia– hasta su traslado a Tribunales, pero solo la mitad de las plazas están ocupadas.

La Defensora General Cecilia Boeri confirmó que, desde el 26 de julio, no se alojan más detenidas en el Destacamento y destacó que Mar del Plata se convirtió en el único Departamento Judicial de la provincia de Buenos Aires sin personas privadas de libertad en dependencias policiales.

El Destacamento, cuya capacidad máxima era de 20 personas, llegó a albergar hasta 28, superando en un 40% su cupo operativo. En algunos casos, las mujeres detenidas debían permanecer hasta 48 horas en comisarías a la espera de un lugar, pero la falta de mantenimiento y la sobrepoblación motivaron medidas judiciales y reclamos durante 2023.