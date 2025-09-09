Choque en cadena en Panamericana: dos carriles obstruidos

Un auto que circuló en la mañana de este martes por la Autopista Panamericana intentó realizar una maniobra de sobrepaso a un camión que iba adelante y, tras frenar bruscamente y terminar realizando un 'trompo', se corrió de carril y generó un choque en cadena que afectó a seis autos más.

El siniestro no resultó con heridos, pero actualmente hay dos carriles obstruidos y un operativo del personal de Autopistas del Sol a la altura de Vicente López, por lo que hay demoras desde el puente Debenedetti.