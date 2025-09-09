En vivo

Sociedad

Choque en cadena en Panamericana: dos carriles obstruidos

Un total de siete autos quedaron implicados en un choque en cadena a la altura de Vicente López.

09/09/2025 | 06:31Redacción Cadena 3

FOTO: Choque en cadena en Panamericana: dos carriles obstruidos

Un auto que circuló en la mañana de este martes por la Autopista Panamericana intentó realizar una maniobra de sobrepaso a un camión que iba adelante y, tras frenar bruscamente y terminar realizando un 'trompo', se corrió de carril y generó un choque en cadena que afectó a seis autos más.

El siniestro no resultó con heridos, pero actualmente hay dos carriles obstruidos y un operativo del personal de Autopistas del Sol a la altura de Vicente López, por lo que hay demoras desde el puente Debenedetti.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Panamericana? Un choque en cadena involucró a siete autos tras una maniobra de sobrepaso fallida.

¿Quiénes están involucrados? Se vieron implicados un auto y seis autos más, en un incidente por un sobrepaso.

¿Cuándo sucedió el accidente? Sucedió en la mañana del martes 9 de septiembre de 2025.

¿Dónde ocurrió el choque? A la altura de Vicente López en la Autopista Panamericana.

¿Cómo se desarrolló el incidente? Un auto frenó bruscamente al intentar sobrepasar un camión, generando un 'trompo' y el posterior choque con otros vehículos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

