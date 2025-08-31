Choque en Balvanera: cinco heridos tras accidente entre colectivo y auto

Un grave accidente se produjo este domingo en el cruce de avenida Córdoba y Junín, frente a la Facultad de Medicina de la UBA, en el barrio porteño de Balvanera. Un colectivo de la línea 60 impactó contra un auto y dejó como saldo al menos cinco heridos, entre ellos tres menores.

Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el siniestro ocurrió minutos antes de las 9.00 cuando, aparentemente, uno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo.

Los heridos son tres mujeres y dos hombres. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández -incluida una joven de 17 años-, mientras que otro paciente de 22 años, diagnosticado con politraumatismos, fue derivado al Hospital Ramos Mejía.

El accidente generó un amplio despliegue: ocho móviles del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar, donde se dispuso un corte total de tránsito que provocó demoras en la zona.

El impacto también alcanzó a un contenedor de basura que fue arrastrado por el colectivo y terminó golpeando a otros dos vehículos estacionados.