En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Choque en Balvanera: cinco heridos tras accidente entre colectivo y auto

El siniestro vial ocurrió en avenida Córdoba y Junín. Uno de los vehículos habría cruzado con el semáforo en rojo.

31/08/2025 | 10:15Redacción Cadena 3

FOTO: Choque en Balvanera: cinco heridos tras accidente entre colectivo y auto

Un grave accidente se produjo este domingo en el cruce de avenida Córdoba y Junín, frente a la Facultad de Medicina de la UBA, en el barrio porteño de Balvanera. Un colectivo de la línea 60 impactó contra un auto y dejó como saldo al menos cinco heridos, entre ellos tres menores.

Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el siniestro ocurrió minutos antes de las 9.00 cuando, aparentemente, uno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo.

Los heridos son tres mujeres y dos hombres. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández -incluida una joven de 17 años-, mientras que otro paciente de 22 años, diagnosticado con politraumatismos, fue derivado al Hospital Ramos Mejía.

El accidente generó un amplio despliegue: ocho móviles del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar, donde se dispuso un corte total de tránsito que provocó demoras en la zona.

El impacto también alcanzó a un contenedor de basura que fue arrastrado por el colectivo y terminó golpeando a otros dos vehículos estacionados.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un accidente grave entre un colectivo y un auto.

¿Quiénes se vieron involucrados? Un colectivo de la línea 60 y un auto particular.

¿Cuándo sucedió? Minutos antes de las 9.00 del domingo 31 de agosto de 2025.

¿Dónde ocurrió el accidente? En el cruce de avenida Córdoba y Junín, Balvanera.

¿Por qué se produjo el choque? Se presume que uno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho