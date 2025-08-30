Chile cambia su huso horario: qué significa para los viajeros argentinos

A partir de la medianoche del sábado 6 de septiembre, Chile adelantará sus relojes en una hora para adecuarse al horario de verano, una medida que afectará directamente a los viajeros que transitan por la región patagónica y a los pasos fronterizos con Argentina. La modificación se mantendrá hasta abril de 2026 y regirá en todo el país, salvo en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que desde 2016 mantiene el horario de verano durante todo el año.

El cambio, establecido por el Decreto 244, alineará a Chile nuevamente con el huso horario UTC-3, el mismo que Argentina utiliza actualmente. Esto permitirá sincronizar actividades turísticas, transporte y comunicaciones entre ambas naciones, beneficiando especialmente a quienes cruzan la frontera con regularidad.

Por ejemplo, el paso fronterizo Cardenal Samoré, que conecta Villa La Angostura con Osorno, actualmente opera de 9 a 19 en Argentina y de 8 a 18 en Chile. Con la unificación horaria, ambos lados compartirán el mismo horario, facilitando el tránsito y reduciendo confusiones para conductores y turistas.

El cambio también se vincula con una propuesta en Argentina: la Cámara de Diputados aprobó en media sanción un proyecto impulsado por el diputado mendocino Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, que busca retrasar una hora los relojes durante el invierno para adecuar el país a su huso horario solar. Especialistas del Conicet apoyan la iniciativa, considerando que esta medida beneficia especialmente a la Patagonia, donde la diferencia con la hora solar actual genera desajustes en la actividad cotidiana.

La bióloga Lorena Franco, investigadora del Conicet en el Centro Atómico Bariloche, destacó que la unificación horaria temporal con Chile permitirá mejorar la coordinación de servicios y la planificación de actividades turísticas en la región, optimizando la experiencia de quienes viajan por la Patagonia durante la temporada estival.