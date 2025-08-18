FOTO: Chaco: médicos denunciaron a un policía por agresiones, detenciones ilegales y abuso de poder

Un grupo de médicos de la provincia de Córdoba que viajaron hasta Chaco para asistir a pacientes en una comunidad, denunciaron al comisario Daniel Augusto Melchiori de la localidad de Taco Pozo, presuntamente borracho, por agresiones, detenciones ilegales y abuso de poder.

Los casi 60 profesionales de salud, entre ellos médicos, kinesiólogos y enfermeros de la asociación civil "Todos por Todos", denunciaron en sus redes sociales que fueron víctimas de “persecución, violencia física, abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, aprehensión y secuestro ilegítimo de bienes por parte del jefe de la policía local, Melchiori”.

En las imágenes viralizadas se mostró el momento en el que efectivos llevaron a cabo la detención de varios médicos, así como también la violencia sufrida, lo que provocó que muchos profesionales resultasen heridos.

Todo comenzó en la mañana del domingo cuando en la puerta del Hotel Oasis, momento en el que los médicos pretendían regresar a Córdoba, fueron interceptados de manera violenta por parte de Melchiori, quien estaba de civil y en aparente estado de ebriedad, y otros agentes.

Al ver que la violenta situación escalaba, los asistentes decidieron grabar toda la situación, para luego subir diversos videos en sus redes sociales.

“Venimos a Taco Pozo para dar asistencia gratuita, como hacemos hace más de 12 años, pero cuando nos desplazábamos en caravana para volver a Córdoba un vehículo particular, identificado como un Toyota Corolla gris oscuro nos interceptó”, contó Manuel Linares, uno de los médicos atacados.

Tras la denuncia efectuada, la Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco resolvió este domingo la intervención de la Comisaría de Taco Pozo, por lo que Melchiori fue desplazado.

“La medida tiene como objetivo restablecer el orden, garantizar la disciplina interna y optimizar la prestación del servicio de seguridad pública en la localidad y su zona de influencia”, destacó el comunicado por parte de la Policía de Chaco.

Ahora, el Comisario Inspector José Luis Gómez, actual Supervisor de la Zona XIV Interior, fue designado como interventor de la unidad policial: “La resolución dispone que el funcionario deberá elaborar, en un plazo perentorio, un informe detallado sobre los procesos, servicios, recursos humanos y materiales con los que cuenta la comisaría, además de proponer eventuales cambios de destino del personal para asegurar un mejor servicio a la comunidad”.

En las diversas publicaciones, los profesionales recibieron miles de mensajes de apoyo por parte de otras asociaciones, así como también usuarios.