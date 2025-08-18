En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cerraron el Paso Cristo Redentor por intensas nevadas

Las temperaturas son de hasta -13° grados. Cientos de camioneros tuvieron que dar la vuelta. 

18/08/2025 | 15:50Redacción Cadena 3

FOTO: El paso fronterizo fue cerrado.

  1. Audio. Cierra el Paso Cristo Redentor por intensas nevadas y temperaturas bajo cero

    Cadena 3

    Episodios

El Paso Cristo Redentor Internacional, que conecta Argentina y Chile, fue cerrado por intensas nevadas y temperaturas extremas. La medida se toma tras haber estado habilitado durante el fin de semana.

Las temperaturas en la zona alcanzan los 13 grados bajo cero en las cuevas, lo que obliga a cientos de camioneros a dar la vuelta al llegar a la boca del túnel.

Muchos han quedado varados al costado de la Ruta 7, y la mayoría se ha detenido en Uspallata, donde la barrera de entrada está cerrada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, existe una alternativa. El Paso Pehuenche, ubicado en el sur de la provincia, está habilitado para camiones.

El horario de salida se establece de 9 a 18, mientras que la entrada a Chile se permite de 9 a 19.

Informe de Laura Carbonari.

Lectura rápida

¿Qué fue cerrado? El Paso Cristo Redentor Internacional fue cerrado por intensas nevadas y temperaturas extremas.

¿Quiénes se ven afectados? Cientos de camioneros se ven afectados y muchos han quedado varados.

¿Cuándo se tomó la medida? La medida se tomó tras haber estado habilitado durante el fin de semana.

¿Dónde están varados los camioneros? Muchos camioneros están varados al costado de la Ruta 7 y en Uspallata.

¿Cómo pueden continuar su viaje? Pueden utilizar el Paso Pehuenche, que está habilitado para camiones.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho