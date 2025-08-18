Cerraron el Paso Cristo Redentor por intensas nevadas

El Paso Cristo Redentor Internacional, que conecta Argentina y Chile, fue cerrado por intensas nevadas y temperaturas extremas. La medida se toma tras haber estado habilitado durante el fin de semana.

Las temperaturas en la zona alcanzan los 13 grados bajo cero en las cuevas, lo que obliga a cientos de camioneros a dar la vuelta al llegar a la boca del túnel.

Muchos han quedado varados al costado de la Ruta 7, y la mayoría se ha detenido en Uspallata, donde la barrera de entrada está cerrada.

Sin embargo, existe una alternativa. El Paso Pehuenche, ubicado en el sur de la provincia, está habilitado para camiones.

El horario de salida se establece de 9 a 18, mientras que la entrada a Chile se permite de 9 a 19.

Informe de Laura Carbonari.