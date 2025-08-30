FOTO: Cayó un joven buscado por homicidio: lo detuvieron armado y con una moto robada

Un joven de 21 años, señalado en una investigación por homicidio, fue detenido en la zona oeste de Rosario cuando circulaba en una moto que había sido robada horas antes. Al momento de la aprehensión, la Policía le secuestró un arma de fuego.

Según la información que recabó el portal Rosario3, el arresto de Alexis Leonel O. se produjo en la noche del viernes en un asentamiento lindero a las vías del Ferrocarril Mitre, en el extremo oeste de la ciudad.

Allí, el sospechoso intentó escapar cuando los agentes le dieron la voz de alto, pero perdió el control del rodado y se refugió en una vivienda, donde finalmente fue capturado.

En el lugar le incautaron una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada y un cartucho. La moto, una Yamaha XTZ, había sido sustraída ese mismo viernes a menos de dos kilómetros de allí.

El propietario relató que estaba con su pareja en un banco del potrero de Provincias Unidas y Rivero, cuando dos hombres armados lo abordaron.

La joven intentó resistirse y los delincuentes efectuaron un disparo que, de milagro, no hirió a ninguno de los presentes.

Además del robo, el detenido era buscado por la Fiscalía de Homicidios como probable autor del asesinato de Elías Agustín Díaz (22), ocurrido el pasado 5 de agosto en el Fonavi de Rouillón y Seguí.

Las fuentes judiciales indicaron que la propia víctima de ese crimen también estaba bajo investigación ya que Díaz tenía pedido de captura por el homicidio de Osvaldo Reyna (24), un recluso ejecutado en mayo durante una salida transitoria de la cárcel de Piñero.