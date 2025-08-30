Cayó un joven buscado por homicidio: lo detuvieron armado y con una moto robada
Al momento de la aprehensión, la Policía le secuestró un arma de fuego.
30/08/2025 | 16:06Redacción Cadena 3
FOTO: Cayó un joven buscado por homicidio: lo detuvieron armado y con una moto robada
Un joven de 21 años, señalado en una investigación por homicidio, fue detenido en la zona oeste de Rosario cuando circulaba en una moto que había sido robada horas antes. Al momento de la aprehensión, la Policía le secuestró un arma de fuego.
Según la información que recabó el portal Rosario3, el arresto de Alexis Leonel O. se produjo en la noche del viernes en un asentamiento lindero a las vías del Ferrocarril Mitre, en el extremo oeste de la ciudad.
Allí, el sospechoso intentó escapar cuando los agentes le dieron la voz de alto, pero perdió el control del rodado y se refugió en una vivienda, donde finalmente fue capturado.
En el lugar le incautaron una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada y un cartucho. La moto, una Yamaha XTZ, había sido sustraída ese mismo viernes a menos de dos kilómetros de allí.
El propietario relató que estaba con su pareja en un banco del potrero de Provincias Unidas y Rivero, cuando dos hombres armados lo abordaron.
La joven intentó resistirse y los delincuentes efectuaron un disparo que, de milagro, no hirió a ninguno de los presentes.
Además del robo, el detenido era buscado por la Fiscalía de Homicidios como probable autor del asesinato de Elías Agustín Díaz (22), ocurrido el pasado 5 de agosto en el Fonavi de Rouillón y Seguí.
Las fuentes judiciales indicaron que la propia víctima de ese crimen también estaba bajo investigación ya que Díaz tenía pedido de captura por el homicidio de Osvaldo Reyna (24), un recluso ejecutado en mayo durante una salida transitoria de la cárcel de Piñero.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido y por qué? Un joven de 21 años llamado Alexis Leonel O. por estar involucrado en un homicidio.
¿Dónde ocurrió la detención? En la zona oeste de Rosario, cerca de las vías del Ferrocarril Mitre.
¿Qué objetos le fueron incautados? Se le secuestró un arma de fuego y una moto robada.
¿Por qué la víctima de homicidio estaba bajo investigación? Por tener un pedido de captura relacionado con el homicidio de Osvaldo Reyna.
¿Qué sucedió durante el robo de la moto? Dos hombres armados abordaron a la víctima, dispararon y huyeron con la moto.
[Fuente: Noticias Argentinas]