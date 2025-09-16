Cayó el último acusado del crimen de Silvia Lepez en Vicente López

El último acusado del crimen de Silvia Lepez, la mujer que fue asesinada durante un intento de robo en febrero de este año en Vicente López, fue detenido en una estación de tren en la localidad bonaerense de Pilar.

La captura de Omar Maximiliano Vera, de 43 años, ocurrió tras arduas investigaciones y tareas de campo realizadas, las que permitieron dar con el acusado este lunes en la estación ferroviaria, ubicada en el cruce de las calles Pilar Fortez y La Rioja.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas detalla que Vera era el último y único prófugo de la banda que perpetró el asesinato y era intensamente buscado.

En la causa interviene la UFI de Vicente López, a cargo de Gastón Larramendi, junto con el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro.

Dicho caso fue caratulado como homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en lugar poblado y en banda en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en lugar poblado y en banda.

El crimen de Lepez tuvo lugar el 26 de febrero de este año y las imágenes captadas por una cámara de seguridad registraron cuando la víctima circulaba a bordo de su camioneta Chevrolet Tracker y es asaltada por los malvivientes que intentan sustraerle el vehículo.

En ese instante, se observa un forcejeo entre la víctima y los agresores, donde uno de ellos le dispara en la cabeza y la mata en el acto.

Los delincuentes, al no lograr cometer el ilícito, se dieron a la fuga y robaron en las calles Porchia y Misiones un auto Ford Territoy blanco, propiedad de Sergio Daniel Cubino.