Inspirados en lo que ha dejado la visita del papa León XIV en nuestra tierra y bajo el lema “¡Abramos la mesa para todos!”, Cáritas Córdoba invita a participar de la tradicional Colecta de Navidad. Como cada año, el objetivo es multiplicar la solidaridad para que nadie quede fuera de la mesa de la vida, de la dignidad y la promoción humana.

Las donaciones económicas se destinan al sostenimiento de los proyectos que se llevan a cabo en más de 15 áreas, acompañando distintas realidades: en educación, alimentación, primera infancia, deportes, empleo, economía solidaria, adicciones y reinserción social. En el transcurso del 2026, dichos programas asistieron a 20.000 familias a lo largo de todo el territorio de la Arquidiócesis.

Por su parte, en la edición de 2025 la Colecta alcanzó una recaudación de $22.300.532,00, recursos que resultaron fundamentales para financiar y sostener el trabajo de las distintas áreas.

¿Cómo se lleva a cabo la Colecta?

La jornada principal de recaudación tendrá lugar los días sábado 5 y domingo 6 de diciembre en las distintas parroquias de la provincia. No obstante, la animación de la Colecta se extiende hasta concluir el mes de diciembre.

Quienes deseen hacer su donación pueden colaborar de las siguientes maneras: presencial (acercando la donación a las parroquias de la Arquidiócesis los días sábado 5 y domingo 6 de diciembre), por transferencia bancaria (a través del Banco Macro, con el alias CARITAS.CORDOBA) u online (ingresando a caritascordoba.org.ar/colaborar ).

Esta Navidad, hagamos lugar para todos. ¡Abramos la mesa!