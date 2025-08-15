FOTO: Capturaron en Esteban Echeverría a la líder peruana de una organización narco

La líder peruana de una organización narco en Buenos Aires, conocida como "la Negra", fue capturada en Esteban Echeverría tras una intensa investigación que comenzó en julio de este año por parte del Ministerio de Seguridad Nacional.

A la imputada se le atribuye haber liderado entre noviembre de 2022 y junio pasado una estructura narco integrada por al menos diez personas, cuyo campo de operaciones se encontraba en distintas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la pesquisa, la mujer organizaba las maniobras de los narcos, gestionando el aprovisionamiento de su banda en las inmediaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al tiempo que se encargaba de la venta.

“En cuanto al modus operandi, la droga era enviada desde la Capital Federal y Mar del Plata hacia las ciudades de Carlos Tejedor y 30 de Agosto, para su posterior distribución y comercialización en esas regiones”, explicaron las autoridades.

Ante la peligrosidad de la mencionada, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, a cargo de Héctor Andrés Heim, le solicitó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA que se la detenga.

Tras las tareas de campo, los federales efectuaron diez allanamientos en los que incautaron varios elementos probatorios y fueron detenidos algunos miembros de esa organización, no obstante, la principal implicada permanecía prófuga.

En los últimos días, Heim encomendó a los diversos análisis e inteligencia, los cuales permitieron identificar varios domicilios ubicados en distintas zonas del conurbano bonaerense, en los cuales “La Negra” intercambiaba su permanencia.

En consecuencia, se implementaron operativos de vigilancias, alternando diferentes días y horarios, hasta que en las últimas horas la sospechosa fue detectada mientras caminaba en la intersección de la avenida del Sur y Edmundo Damici, localidad de 9 de abril, partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde fue inmediatamente detenida.

La acusada, de nacionalidad peruana y de 56 años, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.