En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Capturaron en Colombia al sicario que fue liberado por error en Chile

Alberto Carlos Mejía Hernández está vinculado con la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”.

18/08/2025 | 08:01Redacción Cadena 3

FOTO: Capturaron en Colombia al sicario que fue liberado por error en Chile

El sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, quien había sido liberado por error en Chile y está vinculado con la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”, fue capturado en Colombia tras un amplio operativo por parte de la Policía y de agentes de Interpol.

El procedimiento ocurrió este último fin de semana en la localidad de Barrancabermeja, en la ciudad de Santander, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, el cual permitió la captura del delincuente venezolano al que le pesaba un alerta roja.

Así como en otros países, el acusado era intensamente buscado en la Argentina luego de que las autoridades chilenas hayan notificado que había sido liberado por error tras un pedido de excarcelación falsificado.

La imputación contra el acusado, que en su detención había sido identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, ocurrió el pasado 9 de julio por el crimen de José Felipe Reyes Ossa, perpetrado el 19 de junio de este año.

Aun así, al día siguiente, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una resolución firmada electrónicamente donde se solicitaba su excarcelación. Tras la pesquisa se logró constatar que en realidad se trataba de Hernández, uno de los sicarios más peligrosos.

Ahora, se espera que comience el trámite para que el sicario sea extraditado hasta Chile para purgar su detención por el delito de homicidio calificado.

Lectura rápida

¿Quién fue capturado en Colombia? Alberto Carlos Mejía Hernández fue capturado en Colombia.

¿Por qué fue liberado en Chile? Había sido liberado por error tras un pedido de excarcelación falsificado.

¿Dónde ocurrió la captura? La captura ocurrió en Barrancabermeja, en la ciudad de Santander.

¿Cuál es su vinculación con el crimen? Está vinculado a la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”.

¿Qué se espera ahora tras la captura? Se espera el trámite para que el sicario sea extraditado hasta Chile.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho