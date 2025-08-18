FOTO: Capturaron en Colombia al sicario que fue liberado por error en Chile

El sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, quien había sido liberado por error en Chile y está vinculado con la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”, fue capturado en Colombia tras un amplio operativo por parte de la Policía y de agentes de Interpol.

El procedimiento ocurrió este último fin de semana en la localidad de Barrancabermeja, en la ciudad de Santander, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, el cual permitió la captura del delincuente venezolano al que le pesaba un alerta roja.

Así como en otros países, el acusado era intensamente buscado en la Argentina luego de que las autoridades chilenas hayan notificado que había sido liberado por error tras un pedido de excarcelación falsificado.

La imputación contra el acusado, que en su detención había sido identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, ocurrió el pasado 9 de julio por el crimen de José Felipe Reyes Ossa, perpetrado el 19 de junio de este año.

Aun así, al día siguiente, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una resolución firmada electrónicamente donde se solicitaba su excarcelación. Tras la pesquisa se logró constatar que en realidad se trataba de Hernández, uno de los sicarios más peligrosos.

Ahora, se espera que comience el trámite para que el sicario sea extraditado hasta Chile para purgar su detención por el delito de homicidio calificado.