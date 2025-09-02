Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: jubilaciones y asignaciones
La ANSES revela el calendario de pagos para septiembre de 2025, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los montos se ajustan por inflación y se incluye un bono extraordinario de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2025, que incluye fechas y montos para jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones. Esta información se hizo pública tras el último ajuste por inflación, que también implicó la continuidad de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.
Con el reciente incremento, la jubilación mínima se estableció en $320.277,18, lo que, sumando el bono, asciende a $390.277,18. Por su parte, la jubilación máxima se fijó en $2.155.162,17. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total alcanzó los $326.221,74 con el bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) totalizan $294.194,02.
El calendario de pagos para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se organizó de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Las asignaciones familiares de PNC estarán disponibles entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, sin importar la terminación del documento.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
En el caso de la Asignación por Maternidad, se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones.
Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre
Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre
Prestación por Desempleo
Plan 1
DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre
Plan 2
Todas las terminaciones: del 3 al 10 de septiembre
Montos de referencia en septiembre 2025
Jubilación mínima: $320.277,18
Jubilación máxima: $2.155.162,17
Bono extraordinario: $70.000
Jubilación mínima con bono: $390.277,18
PUAM con bono: $326.221,74
PNC con bono: $294.194,02
