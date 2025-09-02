En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Calendario de pagos ANSES de septiembre 2025: jubilaciones y asignaciones

La ANSES revela el calendario de pagos para septiembre de 2025, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los montos se ajustan por inflación y se incluye un bono extraordinario de $70.000.

02/09/2025 | 15:20Redacción Cadena 3

FOTO: Modificaciones en el calendario de pagos de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2025, que incluye fechas y montos para jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones. Esta información se hizo pública tras el último ajuste por inflación, que también implicó la continuidad de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con el reciente incremento, la jubilación mínima se estableció en $320.277,18, lo que, sumando el bono, asciende a $390.277,18. Por su parte, la jubilación máxima se fijó en $2.155.162,17. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total alcanzó los $326.221,74 con el bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) totalizan $294.194,02. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El calendario de pagos para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se organizó de la siguiente manera: 

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Las asignaciones familiares de PNC estarán disponibles entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, sin importar la terminación del documento. 

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

En el caso de la Asignación por Maternidad, se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones.

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Plan 2 

Todas las terminaciones: del 3 al 10 de septiembre

Montos de referencia en septiembre 2025

Jubilación mínima: $320.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Bono extraordinario: $70.000

Jubilación mínima con bono: $390.277,18

PUAM con bono: $326.221,74

PNC con bono: $294.194,02

Lectura rápida

¿Qué anunció ANSES? ANSES anunció el calendario de pagos de septiembre de 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

¿Cuándo se publicaron los pagos? La información se hizo pública tras el último ajuste por inflación, que incluyó un bono de $70.000.

¿Qué montos se establecieron? La jubilación mínima se fijó en $320.277,18 y la máxima en $2.155.162,17.

¿Dónde se pueden cobrar las pensiones? Las pensiones se pueden cobrar en las fechas establecidas según la terminación del DNI.

¿Por qué se otorgó un bono? Se otorgó un bono extraordinario para quienes perciben los haberes más bajos, como parte del ajuste por inflación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho