FOTO: Berisso: un jubilado de 88 años repelió a delincuentes a balazos

Un jubilado de 88 años repelió a los tiros a dos delincuentes que intentaban ingresar a su domicilio en la localidad bonaerense de Berisso y los policías le incautaron el arma.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en una vivienda de calle 24 entre 124 y 125, donde cuando el hombre escuchó ruidos en la parte trasera de su casa y, al acercarse, observó a dos sujetos que intentaban forzar la puerta, rompiendo vidrios.

Según le relató a la Policía, los intrusos lo amenazaron a los gritos, por lo cual tomó un arma e hizo disparos disuasivos, lo que provocó la huida inmediata de los ladrones.

De inmediato, oficiales del Comando Patrullas de Berisso acudieron tras un llamado al 911 y realizaron un rastrillaje por la zona, aunque los sospechosos aún no fueron detenidos, mientras que indicaron que no se registraron heridos.

En el lugar, los efectivos incautaron el arma utilizada, un revólver calibre .22 marca T.A.L.A., con cacha de plástico negro y armazón plateado, cargado con cinco balas y una vaina servida y el operativo se realizó debido a que el jubilado no contaba con la documentación para la tenencia legal del arma.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 5 a cargo del fiscal Juan Pablo Mennucci, quien ordenó medidas de prueba, la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y peritajes en la vivienda.