Berisso: detuvieron a dos hombres tras robo en distribuidora de alimentos
Las cámaras de seguridad registraron a dos hombres dentro del depósito y a una mujer que habría actuado como campana.
06/09/2025 | 15:23Redacción Cadena 3
La Policía detuvo a dos hombres en Berisso acusados de participar en el robo de un depósito de alimentos ocurrido el 19 de agosto, mientras continúa la investigación para localizar a una tercera implicada.
Según el portal 0221, el hecho ocurrió en el predio de Unión de Productores S.A., ubicado en 15 entre 123 y 124, donde desconocidos forzaron la entrada y sustrajeron un cargador de autoelevador eléctrico y una hidrolavadora profesional.
Las cámaras de seguridad registraron a dos hombres dentro del depósito y a una mujer que habría actuado como campana, lo que resultó clave para la investigación.
Los procedimientos incluyeron tres allanamientos, en dos de ellos no se encontraron resultados positivos, pero en el tercero se logró detener a los sospechosos y secuestrar prendas de ropa, incluyendo un pantalón con franjas y ropa deportiva que habrían sido utilizadas durante el robo.
La causa fue caratulada como “Robo agravado por ser cometido en poblado y en banda”, e interviene la UFI N° 5 junto al Juzgado de Garantías N° 3. Los detenidos serán indagados en las próximas horas.
Por otra parte, los investigadores buscan determinar si una tercera persona, identificada como exsargento de la Policía, corresponde a la mujer que aparece en las imágenes actuando como campana.
[Fuente: Noticias Argentinas]