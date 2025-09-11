En vivo

Sociedad

Baqué solicitó destitución de jueces Makintach, Di Tomasso y Savarino por escándalo

“No se puede obviar la abundante prueba incriminatoria”, consideró el letrado en el escrito.

11/09/2025 | 20:57Redacción Cadena 3

FOTO: Baqué solicitó destitución de jueces Makintach, Di Tomasso y Savarino por escándalo

El abogado de la enfermera Dahiana Madrid, una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, presentó un pedido ante la Fiscalía de Instrucción N°3 de San Isidro para que se destituya a los jueces Julieta Makintach, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso por su presunta implicancia en el documental "Justicia Divina".

Conforme al escrito que el defensor Rodolfo Baqué envió a la agencia Noticias Argentinas, "se solicita que se adopte igual temperamento de la Dra. Makintach respecto de los Dres. Savarino y Di Tomasso".

El documento redactado por el letrado Martín Miguel De Vargas señaló que Di Tomasso y Savarino "mantuvieron silencio sobre la existencia" del proyecto audiovisual que derivó en la nulidad del debate oral y público contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

"Le ocultaron a la fiscalía interviniente prueba de los hechos siendo fundamental la denuncia" y tampoco "pusieron en conocimiento a las partes", agrega el texto, motivo por el que consideran: "No se puede obviar la abundante prueba incriminatoria".

En este sentido, Baqué acompañó el pedido de los fiscales sobre la destitución de la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro y peticionó que se tomen las mismas medidas contra los miembros del TOC N°3.

Makintach fue imputada este jueves por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Lectura rápida

¿Quién presentó el pedido de destitución? El abogado Rodolfo Baqué presentó el pedido.

¿Cuáles son los jueces involucrados? Involucra a Julieta Makintach, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.

¿Qué motivó la solicitud? La presunta implicancia de los jueces en el documental "Justicia Divina" y la ocultación de pruebas.

¿Qué delitos se les imputa a Makintach? Se le imputan cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otros.

¿Dónde se presentó el escrito? Se presentó ante la Fiscalía de Instrucción N°3 de San Isidro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

