Balvanera: detuvieron a un ciudadano peruano por tentativa de femicidio
El sospechoso de 38 años había intentado asfixiar a su mujer el 15 de agosto de 2024.
16/09/2025 | 16:49Redacción Cadena 3
Un hombre de nacionalidad peruana que se encontraba prófugo por un intento de femicidio fue detenido en el barrio porteño de Balvanera.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el sospechoso de 38 años había intentado asfixiar a su pareja el 15 de agosto de 2024.
La víctima radicó la denuncia y el presunto agresor se dio a la fuga, motivo por el que agentes de la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad iniciaron una investigación para dar con su paradero.
Las autoridades analizaron las redes sociales, relevaron distintos domicilios situados en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, a la vez que constataron que el supuesto atacante residiría en un departamento de la calle Combate de los Pozos al 600.
Los uniformados montaron un operativo de vigilancia, concretaron su captura luego de que salga de la vivienda y quedó alojado en una comisaría porteña.
[Fuente: Noticias Argentinas]