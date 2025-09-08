En vivo

Sociedad

Balvanera: 500 evacuados por el derrame de cianuro de hidrógeno en un laboratorio

Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.

08/09/2025 | 15:19Redacción Cadena 3

FOTO: Balvanera: 500 evacuados por el derrame de cianuro de hidrógeno en un laboratorio

Unas 500 personas fueron evacuadas por el derrame de cianuro de hidrógeno en el laboratorio ANDAR del barrio porteño de Balvanera.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la sustancia tóxica se registró en el sector del subsuelo, por lo que se procedió al corte de calles.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Balvanera? Un derrame de cianuro de hidrógeno en un laboratorio causó la evacuación de 500 personas.

¿Dónde ocurrió el incidente? El derrame sucedió en el laboratorio ANDAR en el barrio de Balvanera, en Buenos Aires.

¿Por qué se evacuó a las personas? La evacuación fue necesaria debido a la presencia de una sustancia tóxica en el sector del subsuelo.

¿Qué medidas se tomaron? Las autoridades cortaron calles para llevar a cabo el operativo de emergencia.

¿Qué información se tiene sobre la situación? La noticia continúa en desarrollo y se están tomando medidas necesarias para garantizar la seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

