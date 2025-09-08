FOTO: Balvanera: 500 evacuados por el derrame de cianuro de hidrógeno en un laboratorio

Unas 500 personas fueron evacuadas por el derrame de cianuro de hidrógeno en el laboratorio ANDAR del barrio porteño de Balvanera.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la sustancia tóxica se registró en el sector del subsuelo, por lo que se procedió al corte de calles.

Noticia en desarrollo…