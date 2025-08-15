En vivo

Así actuaban dos uruguayos que intentaron estafar un hotel: “Un estilo de vida”

La pareja, de 54 y 87 años, fue detenida en el hotel Mercure de Rosario tras acumular una deuda de 600 mil pesos. Desde la empresa explicaron en detalle cómo operó la pareja detenida y aseguró que ya habían protagonizado maniobras similares en otros establecimientos.

15/08/2025 | 12:07

  1.

    Audio. Desde el hotel relataron en detalle cómo operó la pareja uruguaya detenida

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Fabián Geuna, gerente de operaciones del hotel bulevar Rondeau, explicó que los acusados, una mujer de 87 años y un hombre de 54, se hospedaron durante cinco días en el hotel. “Llegaron diciendo que sería por una noche, pero cada día pedían quedarse otra más. Por empatía, sobre todo por la edad de la señora, se les fue extendiendo la estadía”, contó.

La cuenta final ascendió a 800 mil pesos, de los cuales pagaron solo una parte, quedando un saldo de 600 mil. “Sus tarjetas estaban inhabilitadas y no tenían dinero. Esto ya lo habían hecho antes en otros hoteles de Rosario y Buenos Aires”, afirmó.

Según Geuna, la pareja salía temprano, volvía a la noche y no llevaba equipaje significativo. “Para mí son gente que no tiene hogar. Lo han hecho un estilo de vida. Entre ellos discutían mucho y a veces se escuchaban gritos en la habitación”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El gerente reconoció que, al momento del ingreso, no se aplicó el bloqueo preventivo en las tarjetas por el monto total de la estadía, un procedimiento habitual para garantizar el cobro. “Ahí también tenemos una responsabilidad nosotros”, señaló.

Tras el episodio, el hotel alertó a otros establecimientos de la ciudad, donde confirmaron que la pareja ya había intentado maniobras similares este año. “En más de una oportunidad tuve que llamar a la policía para que se retiraran de otros hoteles. Es una maniobra repetida”, concluyó.

Lectura rápida

¿Quiénes son los acusados? Una mujer de 87 años y un hombre de 54 años.

¿Dónde se hospedaron? En el hotel bulevar Rondeau.

¿Cuánto fue el saldo de la cuenta final? El saldo quedó en 600 mil pesos tras abonar una parte de 800 mil pesos.

¿Qué procedimiento no se aplicó al ingresar? No se aplicó el bloqueo preventivo en las tarjetas por el monto total de la estadía.

¿Qué se alertó a otros hoteles? Se alertó sobre la pareja, que ya había intentado maniobras similares en otros hoteles de Rosario y Buenos Aires.

