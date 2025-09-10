En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una disputa familiar en Concordia

Una adolescente de 14 años apuñaló a su vecina, Jésica Noemí Bravo, de 26 años, en un ataque que deja a la comunidad conmocionada. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat. 

10/09/2025 | 15:47Redacción Cadena 3

FOTO: Asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una disputa familiar en Entre Ríos

Una adolescente de 14 años atacó con un arma blanca a su vecina, Jésica Noemí Bravo, de 26 años, durante una pelea en la vía pública y le provocó la muerte en la localidad de Concordia, Entre Ríos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el enfrentamiento se originó este martes en una discusión entre dos familias que ya mantenían conflictos previos. En medio de la escalada de violencia, la menor identificada como A.E.P. apuñaló a Bravo en el pecho. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso.

Según la información que se detalló en el portal Diario Jornada, el jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli, confirmó que existían antecedentes de enfrentamientos. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el crimen, la menor quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), y se dispuso una guardia policial permanente en el barrio para evitar nuevos incidentes entre ambas familias.

La causa quedó a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, quienes deberán determinar los pasos judiciales a seguir en el marco de un caso complejo por la edad de la agresora.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Una adolescente atacó con un arma blanca a su vecina durante una pelea. ¿Quiénes estuvieron involucrados? La menor, identificada como A.E.P., y la víctima, Jésica Noemí Bravo. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Este martes en Concordia. ¿Dónde fue el ataque? En la vía pública. ¿Por qué ocurrió? Se originó en una disputa familiar previa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho