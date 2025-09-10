Asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una disputa familiar en Concordia
Una adolescente de 14 años apuñaló a su vecina, Jésica Noemí Bravo, de 26 años, en un ataque que deja a la comunidad conmocionada. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.
FOTO: Asesinó a puñaladas a su vecina en medio de una disputa familiar en Entre Ríos
Una adolescente de 14 años atacó con un arma blanca a su vecina, Jésica Noemí Bravo, de 26 años, durante una pelea en la vía pública y le provocó la muerte en la localidad de Concordia, Entre Ríos.
De acuerdo con las primeras informaciones, el enfrentamiento se originó este martes en una discusión entre dos familias que ya mantenían conflictos previos. En medio de la escalada de violencia, la menor identificada como A.E.P. apuñaló a Bravo en el pecho.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso.
Según la información que se detalló en el portal Diario Jornada, el jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli, confirmó que existían antecedentes de enfrentamientos.
Tras el crimen, la menor quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), y se dispuso una guardia policial permanente en el barrio para evitar nuevos incidentes entre ambas familias.
La causa quedó a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, quienes deberán determinar los pasos judiciales a seguir en el marco de un caso complejo por la edad de la agresora.
