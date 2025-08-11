FOTO: Asesinato en Misiones: hombre mató a sus hijos y se suicidó tras atacar a su pareja

Un hombre mató a sus dos hijos, hirió a su esposa y cuñado y luego se suicidó en la provincia de Misiones. Por el momento se desconocen los motivos del ataque.

El estremecedor caso sucedió este lunes por la mañana en una casa ubicada sobre la calle Cedro y 57 en el barrio San Lorenzo, de Posadas, cuando los efectivos policiales fueron alertados por un altercado dentro de la vivienda.

Cuando los agentes arribaron al lugar hallaron una escena terrorífica. Un joven de 21 años, que tenía una discapacidad, y su hermana, de 12, fueron encontrados degollados.

En la habitación del fondo fueron hallados la pareja del atacante y su hermano, ambos con lesiones graves en el cuello, mientras que el agresor fue localizado en otro sector de la casa colgado.

Desde el medio Primera Edición informaron que el acusado, que se suicidó después de cometer los crímenes y ataques, fue identificado como José Ricardo Ferreyra, de 49 años.

En el lugar trabaja el juez de Instrucción N°6, Ricardo Balor, junto con el fiscal René Casals. Además, efectivos de la Policía de Misiones y personal criminalística, está trabajando en el domicilio.

Por el momento se desconocen los motivos del ataque, pero será de suma importancia que la salud de los únicos dos sobrevivientes evolucione para poder prestar declaración y así lograr esclarecer lo que pasó.