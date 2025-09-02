FOTO: Asesinaron a un remisero para robarle y piden prisión perpetua para los dos acusados

Dos hombres llamados Emmanuel "El Tuerto" Hervort y Alán Cardoso enfrentan un juicio como coautores del homicidio de un remisero, ocurrido en agosto de 2022 en Mar del Plata.

Según la información que aportó el portal 0223, la fiscalía los acusa de matar al hombre para robarle el auto y piden la prisión perpetua de ambos.

El debate comenzó este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 y se extenderá hasta el viernes. Los jueces Gustavo Fissore, Federico Cecchi y Alexis Simaz encabezan el proceso, mientras que los acusados son defendidos por los defensores oficiales Ricardo Mendoza y Laura Solari.

Según la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, Hervort y Cardoso abordaron a Guzmán el 28 de agosto de 2022 en Tierra del Fuego al 2800.

Los investigadores sostienen que, tras exigirle la entrega de su Ford Focus y ante la resistencia de la víctima, uno de ellos le disparó a corta distancia y lo mató en el acto. Luego, huyeron en el auto y en una moto.

El vehículo fue hallado ese mismo día en una vivienda de la calle Magallanes al 10.400 y la policía secuestró armas de fuego y dos motos durante los allanamientos.

Finalmente, Hervort fue detenido en ese operativo y Cardoso se entregó a la Justicia al día siguiente, la defensa apeló la elevación a juicio, pero la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo y avaló las pruebas reunidas.