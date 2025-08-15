ARCA estrena un permiso para importar línea blanca desde Chile este finde largo

A partir de fines de julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una histórica modificación en el régimen de equipaje acompañado, permitiendo a los viajeros argentinos mayores de 16 años ingresar electrodomésticos de línea blanca, como heladeras, lavarropas o aires acondicionados, desde Chile y otros países, siempre que sean para uso personal y no comercial.

Este fin de semana largo, coincidente con el feriado del 15 de agosto por la Asunción de la Virgen María en Chile, será la primera prueba de fuego para evaluar cuántos se aventuran a importar estos productos bajo el nuevo régimen.

La normativa permite ingresar una unidad nueva por categoría de electrodoméstico por año calendario, pero los viajeros deberán enfrentar un cálculo fiscal que puede mermar la conveniencia económica.

Por ejemplo, una heladera valuada en USD 400 excede en USD 100 la franquicia terrestre de USD 300, lo que implica un arancel del 50% sobre el exceso (USD 50). Además, se suman impuestos como el 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias (por ser bien de uso personal) y 2,5% de Ingresos Brutos, según informó Noticias Argentinas.

Un caso práctico ilustra el impacto: una heladera Bosch, que en Argentina cuesta alrededor de 2,5 millones de pesos, se consigue en Chile por el equivalente a 900.000 pesos argentinos (650.000 pesos chilenos).

Al sumar los impuestos para nacionalizarla, el costo final ascendería a aproximadamente 1,4 millones de pesos, sin contar los gastos de transporte.

En contraste, productos como notebooks o celulares, que están dentro de la franquicia de USD 300 (terrestre) o USD 500 (aérea) con 0% de arancel, resultan más convenientes.

El nuevo régimen no se superpone con la franquicia de equipaje tradicional y tributa bajo el Régimen General de Importación, lo que implica que los electrodomésticos de línea blanca no están exentos de impuestos como otros artículos personales.

Esto podría desalentar a algunos viajeros, ya que la conveniencia dependerá de cada caso particular.

Cómo realizar el trámite

Para ingresar un electrodoméstico de línea blanca, los viajeros deben: Completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” de la web de ARCA (parte de AFIP).

Declarar el artefacto como de uso personal mediante una declaración jurada.

Pagar la liquidación de aranceles generada por el sistema.

Presentar el comprobante de pago (impreso o digital) en la aduana para liberar el producto.

La medida no altera las franquicias de equipaje: USD 300 por persona vía terrestre o fluvial, y USD 500 por vía aérea, acumulables entre familiares. Si el valor del producto supera la franquicia, se aplica un arancel del 50% sobre el exceso.

Expectativa en un fin de semana largo clave

Con el feriado del 15 de agosto, Chile espera recibir unos 300.000 turistas en su región central, muchos de ellos argentinos atraídos por precios competitivos en tecnología, indumentaria y, ahora, electrodomésticos.

Cadenas como Unimarc, Jumbo, Santa Isabel, Líder y Tottus mantendrán horarios regulares (hasta las 21:00 o 21:30), mientras que centros comerciales como Cenco Malls, Parque Arauco y Mall Plaza operarán normalmente, según información oficial.

La incógnita es cuántos argentinos se animarán a cargar heladeras, lavarropas o termotanques en sus vehículos, visibles en portaequipajes o camionetas, considerando los costos fiscales y logísticos.

La intensificación de controles fronterizos por parte de ARCA y Gendarmería Nacional, junto con la necesidad de declarar correctamente los productos, añade un desafío adicional para los viajeros.

Si bien la medida de ARCA abre una puerta para quienes buscan aprovechar los precios más bajos en Chile, los impuestos y la complejidad del trámite podrían limitar su atractivo.

Los viajeros deberán evaluar cuidadosamente si el ahorro justifica el esfuerzo, en un contexto donde la fiscalización aduanera se ha endurecido para garantizar el cumplimiento de las normativas.

Este fin de semana largo será un termómetro clave para medir el impacto de esta nueva política en el turismo de compras transfronterizo.