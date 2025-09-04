En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

ANMAT advirtió sobre problemas en la producción de Lipidem para su uso intravenoso

Los aglomerados están compuestos por estructuras similares a gotas formadas por los ingredientes originales de la emulsión lipídica.

04/09/2025 | 12:34Redacción Cadena 3

FOTO: ANMAT advirtió sobre problemas en la producción de Lipidem para su uso intravenoso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó sobre la detección de aglomerados en un lote del producto Lipidem, emulsión inyectable para perfusión intravenosa de la firma B. Braun Medical S.A., lo que podría causar efectos adversos en la salud de los pacientes.

El hallazgo se produjo durante un estudio de estabilidad on-going del lote 242528081, certificado N° 57840, con vencimiento 31/05/2026. El producto está rotulado como “LIPIDEM / ACEITE DE SOJA 80 g/l, L-TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA 100 g/l, TRIGLICÉRIDOS DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 20 g/l, emulsión inyectable para perfusión i.v., presentación por 10 frascos de 500 ml”.

Lipidem está indicado para suministrar grasas por vía intravenosa a pacientes que no pueden ingerir alimentos por la vía normal o cuya ingesta no es suficiente.

Según lo informado por la compañía, en estudios de estabilidad realizados a 25°C y 60% de humedad relativa, se detectaron aglomerados con forma de gotículas en unidades del producto terminado. A temperaturas más elevadas, este efecto puede presentarse de manera anticipada.

Los aglomerados están compuestos por estructuras similares a gotas formadas por los ingredientes originales de la emulsión lipídica —la fase oleosa y la lecitina de huevo— y pueden desarrollarse durante la vida útil del producto. La administración intravenosa de lotes con estas formaciones podría generar eventos adversos como embolia en el tejido capilar pulmonar.

Para minimizar los riesgos, B. Braun Medical S.A. probó la eficiencia del filtro Intrapur® lipid-filtro de infusión de 1.2 micrómetros, con membrana de polieter sulfona, fabricado por B. Braun Melsungen AG, que eliminaría los aglomerados.

La ANMAT advirtió que, si los usuarios no pueden garantizar el uso de un filtro de estas características, no deben utilizar el producto con una vida útil superior a 12 meses, lo que significa un año menos de lo indicado en el envase.

Finalmente, el organismo nacional comunicó que se encuentra realizando el seguimiento del caso.

Lectura rápida

¿Qué problema detectó ANMAT? La ANMAT detectó aglomerados en un lote del producto Lipidem, lo que puede tener consecuencias adversas para los pacientes.

¿Quién es el fabricante de Lipidem? El fabricante de Lipidem es la firma B. Braun Medical S.A..

¿Cuál es el lote afectado? El lote afectado es el 242528081, con vencimiento el 31 de mayo de 2026.

¿Qué riesgo implica el uso de Lipidem con aglomerados? La administración intravenosa de este producto puede generar eventos adversos, como embolia en el tejido capilar pulmonar.

¿Qué recomendó ANMAT a los usuarios? ANMAT recomendó no usar el producto si no se garantiza el uso de un filtro adecuado, y limitar su utilización a 12 meses.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho